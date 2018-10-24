小7賣醫療口罩合理嗎？ 官員與立委爭論

2018年10月24日 12:45 中時 陳志祥

生活輔具與醫療器材日新月異，包羅萬象，導致什麼是輔具、什麼是醫療器材？模糊的界線讓立法院社會福利與環境衛生委員會的立委與衛福部官員爭論不休，陷入無解難題之中。

立院社環委員會今（24）日召開全體委員會，審議「醫療器材管理法」草案，但議事人員宣讀立委各版本條文時，立委與官員「另闢戰場」熱烈討論輔具與醫材如何定義的種種難題。

甚至立委王榮璋要助理拆下他的電動輪椅座墊當成道具，笑稱這個「特殊椅墊」讓他可以一坐8小時審議前瞻計畫，可是這個座墊也沒有法條管理，最後他表示，大家討論後的結論就是「官員不知如何管理」！

本身是肢障的王榮璋表示，生活輔具與醫療器材從小至湯匙、大到電子測量器材，有些是無法分辨清楚屬於什麼方面的使用？立委邱泰源強調，生活輔具算不算醫材？現在面臨的難題是不影響法令運作、又能保有品質。

光是簡單的市售口罩，按照規定「醫療用」口罩必須經由事先申請的合格銷售商販賣，不過，一般便利商店也買得到，原來便利商店總公司已有申請，然而卻惠及各縣市上萬家小型超商，立委林靜儀質疑這種販方式是否合理？

另外，電動代步車屬於「二級醫療器材」只能居家使用，但它與電動輪椅一樣到處趴趴走，這些輔具的販賣商、改造車店的管理辦法似乎抵觸其他法令、衛福部獨力管理又顯得力不從心，官員的回答使得立委也不得不搖頭苦笑。

衛福部部陳時中表示，未來管理辦法朝向「符合現實與社會需求」的原則，重點包括輔具與醫材都要提供最安全的使用、販賣時應給民眾正確的知識與買賣不必太麻煩。

(中時 )