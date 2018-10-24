美再踏台海紅線 陸美下個引爆點日漸清晰

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中時
李文輝

當前陸美關係陷於緊張，大陸參考消息網今天報導，台灣很可能成為陸美關係的下一個「引爆點」，美艦穿行台灣海峽顯然成為某種「引信」。中國人民大學國發院研究員左希迎指出，美國川普政府通過強化對台承諾、軍售打台灣牌的動機越來越強，台灣問題被當作一張非常嚴肅且重要的「牌」來打，未來台海局勢將會逐漸升級，陸美兩國戰略博弈的烈度也會相應上升。

報導稱，左希迎說，川普政府上台後，重新評估對台政策，總體結論是：兩岸實力對比已經嚴重失衡，美國必須在戰略上調整對台政策。因此從川普當選之初與蔡英文通電話、到對台軍售、再到通過《台灣旅行法》實質美台高層交流，一系列事件背後的基本邏輯就是，美國在宏觀戰略上開始調整北京、華盛頓和台北之間三邊關係，要在軍事和政治上協防台灣，向大陸施壓。

美國即便反覆打出台灣牌，卻屢次向北京解釋其「一個中國政策」並未改變，豈非自相矛盾？

左希迎分析，當前美國的對台政策包含四個部分：第一是與中國大陸簽署的三個聯合公報；第二是《台灣關係法》；第三是對台「六項保證」；第四是《台灣旅行法》。「綜合起來才是美國對台政策的全貌。所以美方表態一個中國政策未改變，更多是美國重申其一貫的政策。」

美國介入兩岸緊張局勢有先例。20世紀90年代，柯林頓總統曾向西太平洋調遣兩艘航空母艦群。近來又通過《台灣旅行法》和《2019財年國防授權法》。允許美台高官互訪與軍事合作。

在美國看來，台灣牌有兩種功能：一種是戰術性的，藉以迫使中國在貿易戰中讓步；另一種是戰略性的，即在軍事上和政治上協防台當局，向北京方面施壓，塑造「更加平衡的」地區局勢。

左希迎說：「中國目前一方面應該宣示立場，對美國亮明底線；另一方面也還要繼續堅持鬥爭。與情緒化處理、走向矛盾激化相比較，以理性的方式與美國進行動態博弈對中國來說更為明智。」

(中時 )

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