陸31省人均可支配收入排行 京滬逾4萬元人幣

2018年10月24日 13:04 中時 李文輝

中國新聞網24日報導，全大陸31省分前三季居民人均可支配收入出爐。上海、北京跨過4萬元(人民幣，下同，約合18.2萬元新臺幣)大關，其中，上海最高達到48339元。此外，9個省區市前三季居民人均消費支出超過全大陸平均水準。

大陸國家統計局資料顯示，2018年前三季，全大陸居民人均可支配收入21035元，比上年同期名義增長8.8%，扣除價格因素，實際增長6.6%。統計局發言人毛盛勇介紹，前三季全大陸居民人均可支配收入增速和上半年持平，和經濟增長速度也基本同步。

居民可支配收入是指居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用於自由支配的收入，既包括現金收入，也包括實物收入。包括工資性收入、經營淨收入、財產淨收入和轉移淨收入。

中新網報導，上海前三季居民人均可支配收入全大陸最高，達到48339元，北京以46426元排第二位，浙江以35349元位居第三。

從排行榜來看，以上海為代表，一批東部省分前三季居民人均可支配收入居前，上海、北京、浙江、天津、江蘇、廣東、福建、遼寧、山東9個省區市前三季居民人均可支配收入超過全大陸平均水準。

中部6省集中成「萬元戶」，湖北、安徽、湖南、江西、山西、河南前三季居民人均可支配收入分別為18830元、17924元、17807元、17034元、15651元。

西部地區和東北地區也表現不俗，例如：內蒙古、重慶前三季居民人均可支配收入分別為20902元、20180元，跨過2萬元大關。遼寧更是東三省中居民人均可支配收入唯一超過2萬元地區。今年以來，遼寧經濟實現穩步增長，上半年GDP增速達5.6%，經濟總量位居全大陸第14位。業內認為，在遼寧經濟復甦過程中，區域經濟結構轉型及民間資本大幅增長起到了至關重要的作用。

除了收入分配，消費支出水準也能體現地區經濟發展狀況。統計局公布資料顯示，2018年前三季，全大陸居民人均消費支出14281元，比上年同期名義增長8.5%，扣除價格因素，實際增長6.3%。其中，上海居民31909元為全大陸最高，也是唯一超過3萬元大關地區。

(中時 )