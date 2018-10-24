搶銀行辯稱「夢遊」拍電影 搶匪遭重判9年半

2018年10月24日 12:58 中時 李文正

去年9月北市士林區瑞興銀行遭搶，歹徒持刀狹持提款民眾，得手30萬，犯案後除了購買一支iPhone手機外，還逛街看最新款iPhone 8，開庭時，辯護人主張他吃藥後「夢遊」，以為自己在「拍電影」，希望法官能減刑，合議庭認為，搶匪犯案後將贓款匯給女友，並用於購買奢持品，精神狀況正常，判決有期徒刑9年6月，可上訴。

48歲男子林修平，去年9月20日，先在中正區成功高中旁偷一輛機車，騎到沒油後丟棄，又偷另外一輛機車犯案，下午1點12分，持水果刀進入未在士林區的瑞興銀行，見櫃檯前一名女子正在領款，持刀架住她脖子，喝令行員將現鈔放入塑膠袋內，得手30萬後，搭乘計程車離開，27萬匯給女友、1萬2000元購買一支iPhone 6手機，又到101大樓附近去看欣賞上市的iPhone 8。

士林地院開庭，辯護人主張林患有精神疾病，平時都要服用藥物，案發前早上服用大量精神藥物導致精神恍惚，以為自己在「拍電影」，被捕以後仍頭暈，筆錄上寫什麼「不是很清楚」。

合議庭認為，林搶銀行以前，還會準備水果刀、頭戴安全帽，選擇保全員中午用餐時間，犯案後還懂得徒步、搭計程車再到郵局匯款，比價購買手機，顯現並沒有辯護人所說，受到藥物影響或是任何意識不清的情形。

判決指出，林偷竊2輛機車，分別判處有期徒刑8月，加重強盜部分，判決有期徒刑8年6月，應執行9年6月。

(中時 )