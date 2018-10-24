巨石強森18週巨大化118公斤 餐餐吃80個壽司增肌！

巨石強森為新戲18週增肌，增重到118公斤。（圖／翻攝自巨石強森IG）

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中時電子報
／綜合報導

46歲的好萊塢男星巨石強森（Dwayne Johnson）近期籌備拍攝《玩命關頭》外傳電影《Hobbs and Shaw》，積極健身把原本就已經十分健壯的身材，透過18週強力訓練，增肌到118公斤，他表示：「經過18週的努力訓練，我準備要拍片了，我們要把這部片提升到另一個境界。」

巨石強森為了《玩命關頭》外傳，瘋狂訓練；玩命關頭系列主角劇照。（圖／翻攝自巨石強森IG）

巨石強森是摔角選手出身，一直以來都以大肌肉的壯漢形象帶給觀眾，社群網站也都充滿他在健身房重訓的影片，近期他放上訓練過後的身材照，胸、腹肌、手臂變得更壯更明顯，直逼「地表最強男人」。

巨石強森的增肌菜單不乏他愛吃的壽司。（圖／翻攝自巨石強森IG）

愛吃壽司的巨石強森也常在IG放上餐點照，但壽司的數量常常嚇到粉絲，平均一餐吃80個壽司的他，看得出來他的重訓菜單中壽司是重要的成分，除了澱粉外還有魚肉、牛肉等蛋白質，加州卷中又有超級食物酪梨，對健身相當有益，不過數量那麼多，也有粉絲擔心是不是吃太多了。

不過一餐吃80個壽司的他，也讓影迷擔心這樣會不會太多。（圖／翻攝自巨石強森IG）

另外迪士尼新片《叢林奇航》也將由巨石強森演出，預計在2020年7月24日上映。

(中時電子報)

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