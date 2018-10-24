張韶涵「旅程」返鄉 12月15日四度攻蛋

2018年10月24日 13:10 中時 黃雯犀

張韶涵即將在12月15日站上台北小巨蛋開唱。照片提供：IMC Live Global

張韶涵即將在12月15日站上台北小巨蛋開唱。照片提供：IMC Live Global

張韶涵即將在12月15日站上台北小巨蛋開唱。照片提供：IMC Live Global

張韶涵即將在12月15日站上台北小巨蛋開唱。照片提供：IMC Live Global

張韶涵睽違3年，即將於12月15日四度攻蛋舉辦「旅程」世界巡迴演唱會，她今年初參加《歌手2018》節目後氣勢長虹，從7月開始幾乎每週一場巡演，「旅程」將從上海唱到台北小巨蛋，明年還要插旗澳洲、美國、紐西蘭等地。

張韶涵2018「旅程」世界巡迴演唱會7月自上海起跑，短短3個月，唱遍上海、西安、成都、天津、南京、青島、福州、北京、金華等14個城市，票房與口碑好評不斷。她秉持著「翻玩創新」的概念，把出道17年的歌唱及人生旅程藉著音樂濃縮在演唱會中，除了斥鉅資找來Victorias Secret時尚大秀的幕後團隊操刀，其中創意總監David Shapiro全力參與巡演籌備，更聯手知名服裝設計師張家衣參與服裝製作，此外，在音樂方面則請來新加坡音樂總監Kenn C助陣，為她的經典歌曲注入更多新的元素。

她希望藉著歌曲在演唱會的呈現，把自己演藝人生和內心世界展現粉絲面前，她說：?『旅程』兩個字代表歌迷陪伴的人生，也是我當歌手的意義。這場演唱會是獻給歌迷的，因為有歌迷才豐富及完整了我的人生旅程，也成為我今天站在舞臺上繼續勇敢歌唱的最大意義！更希望歌迷能繼續陪伴，陪我走過下一個17年的旅程！」

值得一提的是，距離上次「純粹」巡演結束僅半年時間，張韶涵又展開新的「旅程」，最大原因來自於歌迷的熱情反饋及累積的經驗。個性勇於嘗試的她，今年初在《歌手2018》節目上挑戰融合京劇及rap曲風將〈來過我生命的你〉重新改編演繹，博得滿堂彩，也刺激了她策劃此次新巡演的靈感！

她非常重視家鄉場，屆時將會有與眾不同的特別環節安排，無論是從延伸舞台設置的貼心變化，還是精選歌單的再次升級，甚至於每一個轉場環節的串連，她及巡演團隊數度開會討論，為台北場不斷注入全新迸發的絕巧創意。她也利用空檔時間積極健身，她表示：「即使再忙，平常都還是會空出時間去健身一小時鍛鍊體力。而且每次在演唱會上看到各地及海外粉絲前來，他們的熱情呼喚，就是支撐我前進的動力！」

張韶涵2018「旅程」世界巡迴演唱會台北站將於12月15日晚上七點半於台北小巨蛋登場，主辦單位IMC Live Global宣佈演出將於10月28日早上11點於 KKTIX及全省全家便利商店正式啟售。

(中時 )