美媒專訪葉望輝：美台沒外交關係 這例外簡直荒唐

2018年10月24日 14:26 旺報 潘維庭

前美國副總統錢尼的副國安顧問葉望輝接受美國之音專訪，他提到，「我們和台灣沒有外交關係。這是全球唯一一個沒有和我們建交的民主國家，這個例外簡直荒唐。」

報導介紹，葉望輝促成了川普當選後與蔡總統的歷史性通話，小布希政府時期，葉望輝曾擔任副總統錢尼的副國家安全顧問，直至今日，他也依然活躍在華盛頓和台灣，致力於推動美台關係的發展。

他稱，比起30年前第一次來台灣，今年七月底他再度訪台時，認為現在台灣變化很大。「現在台灣人有更強的個體意識」，「當時課本裡有很多政治化的內容，有教小朋友如何看待他們的身份，看待他們的國家，看待中國內戰的課程。」

葉望輝稱，現在台灣很不一樣，藉助網路和和與國際接觸，年輕人在成長的時候有更強的自主意識、認識世界有更開放的思想，「我認為這改變了台灣的政治、經濟，我個人認為很令人振奮。」

他還表示，他的很多台灣朋友總是對經濟持悲觀態度。「我認為其實台灣情況很好。」葉望輝說，「目前經濟的發展狀況讓台灣不得不面對一些發達經濟體面臨的問題，包括在當前的發展程度下，如何開發新科技、新機會、新工作崗位。也包括如何和中國打交道。這對於發達經濟體來說是越來越大的挑戰。」

他也提到，在川普政府下，美台關係的基礎和前幾屆政府時期相比是不同的。「我認為這意味著機會。」葉望輝說，「過去幾十年來，我一直提倡美國以自己的價值觀、原則和目標來制定一清二楚的政策，這樣美國人才知道我們為什麼持這樣的觀點。」

在貿易上，葉望輝曾經建議蔡總統和川普直接協商，促成雙邊貿易協議。他強調，「川普總統的另一個政策原則是，他更傾向進行雙邊貿易談判，而不是多邊談判。台灣在多邊國際組織中經常碰壁。」

他解釋說，「所以在某種程度上，美國有一位側重於雙邊關係而非多邊關係的總統，這對台灣來說是個不尋常的機會，他們提出建議，然後也許能實現目標，因為川普總統會自然而然地將台灣與中國或其他經濟體分別對待。」

他指出，目前貿易戰當前，美日關係也在重新定位，台灣有這樣一個機會，為美國與亞洲的貿易協定設定一個高標準，這對美國會有特殊的價值，因為美國在重新定位與亞洲國家的關係。

(旺報 )