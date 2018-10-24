大陸今年已有9省宣傳部長履新

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旺報

近日，牛一兵任陝西省委常委、宣傳部部長；朱國賢任浙江省委常委、宣傳部部長。今年以來，省級宣傳部部長持續調整，至今已有9省宣傳部長換新。

多名履新的省委宣傳部部長具有媒體工作經歷。此次履新的牛一兵和朱國賢均曾在新聞機構工作多年。今年52歲的牛一兵，曾在天津日報社、人民日報社、人民網等單位工作。此次調任陝西前任人民日報社編委會委員、海外版總編輯，中華全國新聞工作者協會副主席。

朱國賢曾在新華社工作多年，歷任新華社貴州分社社長、新疆分社社長、浙江分社社長等職務。2016年，朱國賢以中央紀委宣傳部部長身份出現在公開活動報導上。

今年3月履新廣東省委常委、宣傳部部長的傅華，曾於2016年11月當選為中華全國新聞工作者協會副主席。他曾任北京日報社黨組書記、社長，經濟日報社總編輯。

其餘的省宣傳部長調動，3月，山西省委常委、統戰部部長廉毅敏轉任山西省委宣傳部部長。5月，國家廣播電視總局副局長周慧琳空降任上海市委常委、宣傳部部長。山東省委常委關志鷗出任省委宣傳部長。福建省委常委、秘書長梁建勇轉任省委宣傳部部長。上海市委常委、統戰部部長施小琳調任江西省委常委、宣傳部部長。中國外文局局長張福海空降遼寧，出任遼寧省委常委，並於6月以遼寧省委常委、宣傳部部長身份出席公開活動。

(旺報 )

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