台南》黃偉哲力推一區一特色 力拚區域發展

國民黨台南市長候選人黃偉哲力推一區一特色拚區域發展。（黃偉哲團隊提供）

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民進黨台南市長候選人黃偉哲24日出席「2018意遊月津－鹽水商圈意麵節」記者會，一同支持推廣意麵節活動。黃偉哲表示，台南是一個幅員遼闊並兼具多元文化的城市，未來會朝向一區一特色來推動各區的發展。

2018意遊月津－鹽水商圈意麵節活動由鹽水區公所、財團法人佳尼特教育機會以及鹽水月津港文化觀光商圈發展協會合辦，將有集章摸彩樂、特色美食試吃、才藝表演、小農市集、寫生比賽等不同類型的項目為意麵節增添光彩，希望吸引更多人潮。

黃偉哲表示，很高興看到區公所跟民間單位合作共同為鹽水的發展打拚，鹽水商圈意麵節的活動便是以地方的特色來推動觀光，建立在地經濟，是一個很好的示範。

黃偉哲還說，未來如果入主市府，將以一區一特色為概念來規畫區域的發展；鹽水的歷史跟人文習俗是珍貴資產，如蜂炮、意麵、月津港燈節等都是獨一無二的，是鹽水特產，更是台南驕傲。

黃偉哲指出，他的老婆就在鹽水國小服務，因此他也對鹽水有一份特別深厚的情感。鹽水可以說是台灣最具歷史的城鎮之一，400年前就是船隻駛進八掌溪的集散地，更因地形貌似新月，而有「月津」別稱，一句俗諺「一府二鹿三艋舺四月津」可看出鹽水曾是繁華的地區，是台南的重鎮。

黃偉哲強調，除了結合原本的在地特點，更要推出「一區一政見」，將既有的元素搭配未來市府的政策規畫，建立地方新舊共榮的文化，同時必須兼具經濟力，讓城鎮能因此而重獲新生，再現榮景。目前已提出岸內糖廠未來轉型影視基地的政策構想，並獲文化部支持，未來的影視基地更要結合鹽水深厚的文史脈絡，讓鹽水成為兼具風情和產業的小鎮。

(中時 )

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