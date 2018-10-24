普悠瑪翻車責任推給駕駛？賴揆：該負責的都要負責

2018年10月24日 13:11 中時 張穎齊

行政院長賴清德今（24）日上午11時許抵達普悠瑪事故地點新馬站，接受媒體訪問。（張穎齊攝）

賴清德抵達新馬站下車。（張穎齊攝）

賴清德下樓梯。（張穎齊攝）

行政院長賴清德今（24）日清晨從台北搭車至花蓮後，於上午11時許抵達普悠瑪事故地點新馬站，針對台鐵將責任都推給駕駛尤振仲，賴清德保守地表示「不論是法律、政治、行政方面，誰該負責任的，一定都要負責任，會再向社會大眾說明。」

台鐵局長鹿潔身今赴立院質詢時表示，根據通聯紀錄，列車在宜蘭－羅東間，調度員與司機員對話時有特別詢問，但司機員卻沒有通報要關閉ATP（列車自動保護系統）。遭外界質疑責任都推給尤振仲來扛，賴清德對此表示，該負責任的一定要負責，等整個事情解決完畢後，會再給社會交代。

賴清德說，對於這次車禍肇事主因，司法單位及行政院調查小組都已分別指出，是因為彎道加速過快造成，很直接一點就是ATP被關掉，但到底為什麼被關掉，中間的責任歸屬要等調查小組釐清後才能對外說明，強調「這時不必要去揣測，對整個後續調查沒幫助」。

至於是否會探視尤振仲，賴清德說，因為尤是一般病房的病患，身體狀況還算穩定，沒住加護病房，所以他只會去看加護病房的病患，但即便沒去看一般病房的病人，他也會跟醫院保持聯繫，要醫院向他說明每個病人的狀況。

媒體問及，責任歸主的調查報告最快何時出爐？賴表示，政委吳澤成昨天在立院答詢時已公開說明，會盡速調查清楚，並公開透明給社會大眾知道。

針對交通部長吳宏謀與鹿潔身請辭一事，是否准許或慰留？賴清德回應，等這次意外事故告一段落後，再向社會大眾宣布，目前先將事故的後續事宜處理好。

(中時 )