守護新北三芝居民 蓮光寺捐贈救護器材暨住警器造福鄉梓

2018年10月24日 13:31 中時電子報 吳家詮

為發揚無私大愛奉獻精神，並提升三芝及淡水當地救護效能及保護居民安全，三芝區蓮光寺捐贈予消防局第三救災救護大隊自動心肺復甦機2組及住警器300顆，今天上午在新北消防局三芝分隊交接。

三芝區蓮光寺秉持著飲水思源回饋社會的理念，多年來熱心公益不遺餘力，於104至106年期間多次捐贈物資幫助弱勢團體；因得知淡水及三芝區地理位置偏遠，送醫時間過長，為提升到院前緊急救護服務效能，於今年捐贈2台自動心肺復甦機予本局三芝及淡水分隊，此設備不僅能有效且不間斷施行高品質CPR，亦可避免執勤人員於行駛中車上實施單手CPR而受到職業傷害，使需要緊急救護服務的居民獲得更多保障。

另因瞭解即早發現火警之重要性，希冀協助偏遠地區、獨居老人及高風險家庭等弱勢族群，得以於火災發生初期預警應變，降低人命傷亡及財物損失，熱心公益捐贈300顆住宅用火災警報器予三芝分隊，提升三芝區市民居住安全。

政府資源有限，但民力無窮，消防局說，由衷感謝三芝區蓮光寺無私的奉獻，提昇三芝及淡水區災害預防及救護效能，也期望透過蓮光寺之善行，讓社會大眾更加重視消防安全。

(中時電子報)