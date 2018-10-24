日本KYB避震數據造假 營建署：週五公佈首波清查名單

2018年10月24日 13:23 中時 鄭舲

日本避震油壓機械大廠KYB避震數據造假，販售未符合日本標準的設備，唯一賣到海外的國家就是台灣。營建署長吳欣修今天表示，經過了解，政府部門、道路工程等都沒有用到KYB，至於民間部分會加速清查，這週五就會公布第一批名單。

日本KYB日前坦承竄改避震數據，數據造假的時間可能從2003年1月至2018年9月，而且部分問題制震器已外銷台灣。營建署發函地方政府，盤點2003年起領建照的建築。親民黨立委陳怡潔上午在立法院內政委員會質詢時表示，日本大廠承認把瑕疵品賣給台灣，目前清查情況如何？內政部會提供什麼樣的協助？還有政府是否要表達抗議？

內政部長徐國勇表示，目前正在清查，絕對不會包庇，畢竟這涉及安全，不能開玩笑，盤整後會協助業者，提供相關法律意見，因為這是屬於私法契約，損害賠償是公司對公司，政府會提供協助，例如提供相關法律意見。

營建署長吳欣修表示，已經發函各地方政府、建築師公會、結構技師公會和不動產公會等，截至目前為止，政府部門包括已經對外說明的原能會、道路工程等，都確定沒有使用KYB阻尼器，至於民間部分會加速清查，並要求設計案結構技師應該主動說明，26日將公布第一批名單，清查速度要看地方政府，「掌握多少會立刻公布」。

國民黨立委黃昭順也關切KYB造假問題，政府必須公開譴責日本，態度應該要強硬。黃昭順說，KYB網站指出他們所做的工程有高雄85大樓、六福皇宮、台北市議會、北中南二高公共工程等，政府是否考慮集體訴訟？吳欣修說，這家公司還有做隔震工程，有用到阻尼器的，都是民間企業。徐國勇則說，會提供相關法律意見。

(中時 )