批政府基建落後 連勝文：去一趙台東 都可飛香港來回了

2018年10月24日 13:36 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

北漂青年回花東家鄉的路有多遠？一趟意外的台東火車之旅，或許就能感同深受花東人的心情。國民黨中常委連勝文表示，前幾周前因為班機臨時取消，也無法買到普悠瑪的票，搭乘自強號到台東花了4小時，他說，同樣時間，都可以來回東京北京香港了，這不叫做基礎建設落後，什麼才叫落後？

這次普悠瑪出軌事件造成重大傷亡，也凸顯花東交通的大不易。連勝文昨(23)日在臉書發文表示，當A380或787這種新世代客機都已飛到台灣上空，載著台灣人全世界到處跑時，同一時間，台灣東部的民眾想要回家的路，居然充滿了這麼多的凶險與不便！他稱，「如果這𣎴叫做基礎建設落後，什麼才叫落後？」

他提到，幾周前的周一要去台東，臨行前一天，航空公司突然通知取消班機，臨時要買火車票，太魯閣號以及這次出事的普悠瑪號早全部客滿，只有坐上4小時車程的自強號，一路晃去其實距離並不遠的台東！

連勝文當時在想，我們偶爾一次坐火車去台東，久一點其實無所謂，但如果東部民眾臨時急著趕回家，又訂不到飛機或較快的火車，那坐在這火車上豈非分秒煎熬？他直言，四個小時，東京，北京，甚至香港來回都已經到了！

他話鋒一轉批評政府，除了搞促轉、搞東廠西廠清算鬥爭、拚正名搞台獨鬥大陸、用各種名目去綁樁外，其實還是有很多正事可以做，把基礎建設搞好，把關係到民眾食衣住行最基本的需求搞好，真正的去厚植台灣的實力，之後再去盡情的拚政治，應該也還來得及吧？

不過，有些網友對貴公子這番言論頗有意見，批他「高級反串 快笑死」、「並不是先進就一定要有機場」、「用飛機比公路運輸、用東京香港比台東，這邏輯真是有點莫名其妙」。

但也有人深有同感，「如果哪一屆總統是台東人 馬上就有東鐵，了會比高鐵還快…」、「台灣島東部需要的是環島高速公路」、「海南島都有環島高鐵了，台灣人還在做次等公民」「蘇花改是民進黨附屬組織在擋的，只有裝睡的人才看不到」。

(中時電子報)