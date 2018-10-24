歷史教育「新三自運動」光復節登場 馬英九、許倬雲聲援

2018年10月24日 13:41 旺報 簡立欣

選在台灣光復節這一天，歷史教育界要帶來「新三自運動」！活動發起人、嘉義大學歷史系教授吳昆財表示，蔡政府粗暴對待高中歷史新課綱，他希望集合海內外有志之士，共同「自救、自寫與自教」歷史課本，正面論述一部可以疏通致遠的中國史。值得一提的是，活動中不但有重量級歷史學者許倬雲跨海「聲」援，前總統馬英九也將與會。

吳昆財表示，眾所周知，基於台獨建國意識的作祟，從李登輝以降的綠營政府，無時無刻不在巧立名目，試圖從各級歷史教育上，遂行去中國化工作。2018年的歷史新課綱，更不顧學界與社會大眾的極力反對，徹底毀棄馬英九時期的「微調課綱」，逕自粗暴地把中國史改為東亞史，以圖徹底消滅中國史。

「古人常言，國可滅，史不可滅。欲亡其國，必先亡其史，」吳昆財說，他忝為歷史教育工作者，面對這一波去中國化，豈能坐視天下之亡而袖手旁觀？他之前舉辦反對去中國化歷史課綱連署，短期內就有萬人參與，且遍及三大洋四大洲海內外歷史學界重量級學者、台灣中研院士等，更有美國名校教授、國高中歷史老師及各行各業關心與熱愛中國史的朋友，證明「十步之內必有芳草」的古訓。

吳昆財說，為了不落入為反對而反對之譏，他希望集合海內外有志之士，共同努力歷史教育新三自運動，即自救、自寫與自教，正面論述一部可以疏通致遠的中國史，以2018年台灣光復節為出發點，集合所有正道力量、成立協會、設立網站。

記者會中將播放史學大家許倬雲錄音，以及由師大附中歷史教師蘇信宇拍攝完畢的一段教學影片，未來網站裡也會包括中國史與台灣史相關著作和教學影片，把正確的兩岸相互依存的歷史，呈現給當代台灣人民；喚醒台灣人民，再度親近一部中國人賴以生存的奮鬥史。

活動將於10月25日10點在台大校友會館3A（台北市中正區濟南路一段2-1號）舉行，台灣師範大學東亞系退休教授潘朝陽、中華民國前總統馬英九、嘉義大學中文系教授蘇子敬、嘉義吳鳳科技大學通識中心教授楊志遠、文化大學政治系教授李炳南、師大附中歷史老師蘇信宇、台中二中歷史教師伍少俠、世新大學助理教授沈超群、台師大國際學院助理教授杜欽將出席。

(旺報 )