第二屆高市議會閉幕 不連任議員自拍留念

2018年10月24日 13:56 中時 林宏聰

高市議員羅鼎城（左二）不尋求連任，24日帶著妻子、女兒進議場參加「畢業典禮」。（林宏聰攝）

高市議員林瑩蓉（左）不尋求連任，在議場內與正在拚選舉的同黨議員鄭光峰（右）自拍留念。（林宏聰攝）

高市議員沈英章（左）接受議長康裕成（右）致贈紀念品。（林宏聰攝）

高市議會第2屆第8次定期大會24日閉幕，本屆議員66人有13人確定不連任，議長康裕成特別安排感恩活動，一一獻花致意，強調所有議員均秉持初衷，圓滿達成對選民的承諾，不連任的議員也把握機會在議場內自拍留念，氣氛溫馨宛如「畢業典禮」。

確定不尋求連任的議員包括周鍾讚、徐榮延、黃石龍、鄭新助、張文瑞、蕭永達、林瑩蓉、翁瑞珠、沈英章、羅鼎城、顏曉菁、王聖仁、李長生；其中，黃石龍兒子黃文志、鄭新助孫女鄭孟洳、翁瑞珠女兒黃秋媖、李長生女兒李亞築接棒參選。

康裕成24日上午敲槌宣布定期會閉幕後，議會為不連任議員舉辦感恩活動，除了顏曉菁、王聖仁、李長生未出席外，其他10人依序上台，議長康裕成、副議長蔡昌達、祕書長陳順利致贈紀念品、獻花，代理市長許立明也在旁致意。

現場播放背景音樂《感恩的心》，議員周鍾讚說，當年參選即是以這首歌為競選歌曲，如今聽來感觸良多；林瑩蓉擔任議員12年來，每屆參選票數都比上屆增加，她說很榮幸見證高雄持續進步，相信市民和她一樣相當感動。

「第2屆議員沒愧對市民！」康裕成表示，統計本屆審查議案，市府提案有1090件、報告案376件、法規案（含議員法規案）55件、議員提案4872件、有關機關提案4件、人民請願案2件；值得注意的是，議員提案打破歷屆紀錄，更比上屆成長50％。

她說，議會過去4年推動議事透明化、增進議事效率，獲「台灣開放民主守望協會」地方議會網站評鑑「網路透明度」第一名，且效率卓越，除了因審議上屆議會留下的總預算案之外，未曾再開臨時會，省下6300萬元開支。

此外，議會審查通過許多重要法案，包括高雄市新草衙地區土地處理自治條例、高雄市既有工業管線管理自治條例、高雄市環境維護管理自治條例、高雄市動物保護自治條例、高雄市綠建築自治條例、高雄市除草劑管理自治條例、修正高雄市食品安全衛生管理自治條例、高雄市共享自行車發展管理自治條例等。

(中時 )