金馬入圍8項《誰先愛上他的》被爆抄襲！徐譽庭急澄清喊冤

2018年10月24日 13:46 中時 徐桐炘

親愛的工作室發聲明。（親愛的工作室提供）

電影《誰先愛上他的》24日舉行記者會，主演邱澤、謝盈萱、陳如山和黃聖球等人齊聚一堂，但焦點全放在週刊報導該片劇本有抄襲嫌疑，和美國劇作家哈維費爾斯坦（Harvey Fierstein）的《收拾殘局》情節雷同，徐譽庭選在記者會最後主動澄清，「不能因為自己覺得坦蕩就默不作聲，會影響到參加獎項的成績和票房成績，甚至影響台灣電影，我真的承擔不起。」

徐譽庭特別說明事件發生過程，她表示該片在金馬入圍前未有任何爭議，但公佈名單後，金馬執委會收到黑函，業界前輩也得知此事，她直接將電影成品和劇本交由專業智財權律師鑑定著作權，結果應屬原創劇本，也讓她鬆一口氣，但前2天媒體又收到爆料，她自認已無法拿到金馬最佳原著劇本獎，甚至先向共同編劇呂蒔媛道歉：「我對不起妳，我欠妳一個金馬獎，因為我知道這個獎項出問題了。」

徐譽庭20年前執導過《愛他的女人和男人》正是改編自《收拾殘局》，《誰先愛上他的》和該劇有些許雷同之處，2者的老公都死於絕症，接著冒出同性情人和元配共同收拾遺產，2個家庭也都有一個獨生子，但徐譽庭表示，電影內容是取材自朋友經歷，共同編劇呂蒔媛也從未看過舞台劇劇本，兩者內容大相逕庭。

為證明新片的「清白」，徐譽庭甚至想找回多年前的紙本劇本，遍尋不著之下，只好詢問在劇團打滾已久的謝盈萱，謝恰巧看過該劇，她表示得知此事時，「覺得錯愕，也有點難過，工作這麼久突然冒出這件事情來。」但她認為電影從未讓她聯想到舞台劇，邱澤表示看到新聞才得知此事，是否會擔心影響得獎氣勢？他表示：「沒想到這個。」

(中時 )