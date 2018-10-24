花蓮》縣政府觀光處長彭族調客家事務處 新任朱耀光月底接任

花蓮縣政府觀光處長彭偉族將調往客家事務處，今天不斷接獲支持、鼓勵、祝福電話。（范振和攝）

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花蓮縣政府觀光處長彭偉族本月31日將調往客家事務處，民航局台北台北（松山）航空站前主任朱耀光接掌觀光處，下月花蓮五合一選舉在即，人事異動頓成地方熱議焦點。

國立東華大學企管研究所碩士的彭偉族，曾任菸酒公賣局花蓮酒廠股長、花蓮縣政府工務局技佐、縣政府建設處技士、縣政府觀光處企劃科科長、縣政府觀光處副處長，代理處長3年多，今年4月通過簡任文官訓練真除。

花蓮以觀光立縣，觀光處肩負重任，彭偉族任內引領7位科長、71位同仁與觀光業界共同打拚，行銷花蓮，讓花蓮躍上國際舞台，不管觀光行銷、行銷企畫或旅宿動線等，他始終兢兢業業，讓業務蒸蒸日上。

10月28日，花蓮縣政府及所屬機關暨附屬機關聯合運動大會，將在縣立運動場（小巨蛋）登場，彭偉族將帶領觀光處員工參加，這將是他在觀光處參與的最後一場大型活動。

31日轉往客家事務處服務，他笑著說，他是富里鄉客家人，前往該處正好能為客家鄉親做點事情，一切以平常心看待。前年12月花蓮、金香港包機直航後，載客率每下愈況，本月27日確定停飛，而新任處長朱耀光在航空界人脈豐沛，必能協助花蓮開闢國際航線，做好包機直航業務。

朱耀光曾任民航局科員、金門航空站主任、桃園機場組長、花蓮航空站主任，從基層幹起，資歷頗為完整。縣府欲借重他的長才，希望能帶動花蓮觀光產業發展。只是下月24日選舉在即，短時間能為在地觀光產業帶來什麼正向影響，各界拭目以待。

(中時 )

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