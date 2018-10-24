蔡英文：與理念相近國家推廣 自由開放的未來

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蔡英文總統今天接見華府智庫感謝川普政府展現對民主台灣的支持，未來台灣也將持續與理念相近的國家站在一起，推廣一個自由開放的未來。她舉例台美在面對不實訊息這項非傳統安全領域正強化合作，也期待未來有更多理近朋友一起分享資訊、討論交流。

蔡英文總統今天上午接見華府智庫「哈德遜研究所」訪問團時表示，希望訪賓們透過這次訪問，看到台灣民主社會面對挑戰時，所展現的堅韌力量。

本月初，美國副總統彭斯在「哈德遜研究所」的演講中，肯定台灣民主的成就。她也感謝川普政府依據《台灣關係法》，兩度宣布對台軍售，展現對民主台灣的支持。「在未來，我們也將持續與理念相近的國家站在一起，推廣一個自由開放的未來」。

她舉例，上星期台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）在台北舉辦工作坊，推動媒體識讀。她說，在印太地區以及世界其他區域，不實訊息常常被用來破壞人民對於國家政府、甚至民主價值的信心。

蔡英文認為，面對不實訊息帶來的挑戰，所有民主社會必須一起合作，讓人民、媒體可以共同捍衛民主自由價值。她很高興看到，台美在這項非傳統安全領域強化合作，也期待未來有更多理念相近的朋友，一起分享資訊、討論交流。

蔡英文表示，要打造一個自由、開放的印太區域，更需要根據當前國際情勢，在傳統安全領域做更完整的評估與準備。面對挑戰民主的勢力，過去兩年，台灣不斷提升國防自主，展現自我防衛的決心。

她再度重申，台灣人民不會屈服於壓力。她也相信，透過愛好民主的國際友人支持，可以一起實現全球安全、繁榮、自由的未來。

(工商 )

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