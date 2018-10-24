周五入夜後變天！北部地區低溫下探16度

氣象局表示，周五前因東北風減弱，全台天氣穩定、水氣少。圖／中央氣象局提供

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氣象局表示，強颱玉兔對台影響不大，屆時應不會發布海上警報。 圖／中央氣象局提供

冬天將至，好天氣只到周五！氣象局表示，周五晚上後全台受鋒面與東北季風增強影響，北部地區將有明顯降雨，且全台各地溫度驟降，低溫下探16度，民眾務必注意保暖。另外今年第26號颱風「玉兔」已在今早轉為強颱，預計仍有增強空間，不過因其持續朝向琉球前進，對台影響不大，屆時應也不會發布海警。

氣象局預報員林伯東表示，周五晚間以前因東北風減弱、水氣較少，全台天氣穩定，白天高溫可達28到30度，早晚低溫約21到22度。

林伯東表示，周五晚上後開始「變天」，受鋒面與東北季風增強影響，北部地區如台北、宜蘭、基隆將有明顯降雨，且降雨時間長。桃竹苗與花東地區雖也有降雨狀況，但相對較為緩和，直到周六下半天鋒面通過後天氣才會恢復穩定。

待鋒面通過後，緊接著有一波乾冷空氣影響台灣，全台溫度驟降，北部地區低溫下探16度，高溫僅23到24度；中南部地區低溫也低至19度，高溫約27到28度。

另外今年第26號颱風「玉兔」在今早8點已轉為強颱，尚有增強空間，目前位置在鵝鑾鼻東南東3050公里的海面處，約在關島附近，正持續以時速20公里向西北、西北西移動。

林伯東表示，玉兔預計會走往日本、琉球一帶，且到達琉球附近海面強度恐會減弱，對台影響極小，不會發布海上警報。預計周末離台最近，屆時在東部沿海會受其影響出現長浪現象，沿海居民須小心防範。

(中時 )

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