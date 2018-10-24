選舉倒數一個月 警查賄已移送偵辦814人

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選舉倒數只剩下一個月時間，內政部今發布新聞稿指出，日前要求警察機關加強查緝非法槍彈、選舉賭盤、賄選暴力案件，截至10月22日，警方已移送地檢署偵辦偵辦賄選及選舉暴力案件共276件814人；目前查獲的重大賄選案，包含宜蘭、新竹、彰化的議員、里長、西民代表候選人分別涉嫌禮品，檢方已向法院聲押獲准。

內政部指出，截至10月22日止，各警察機關已蒐報各類賄選情資726件，暴力介入選舉情資351件，移送各地方檢察署偵辦賄選等相關案件63件519人，選舉暴力等相關案件213件295人。

目前查獲的重大賄選案件，例如，宜蘭縣警局查獲2位議員候選人分別涉嫌禮品賄選案、新竹市警局查獲黃姓里長候選人等16人涉嫌禮品賄選案、彰化縣警察局查獲賴姓鄉民代表候選人等27人涉禮品賄選案，另台中市、嘉義市、新竹縣警察局均有查獲賄選犯嫌，由檢方向法院聲押獲准。

為防制黑道幫派介入年底選舉，警政署已聯合高檢署、全台各地方檢察署於今年4月30日至5月4日、9月25日至9月29日，執行二波「選前全國同步掃黑行動」，共查獲105案、逮捕犯嫌846人，其中9人具特定政黨身分；另行動期間首惡聲押獲准率80.7％，並查獲各式非法槍械43枝、查扣不法金流796萬餘元。

(中時 )

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