臘腸狗當兒子Rick用愛溫暖牠

2018年10月25日 07:28 中時 林欣儀

奶油臘腸犬Bryant平時愛擺出一副酷酷樣，但面對主人就愛撒嬌。（林欣儀翻攝）

有感於狗兒子、咖啡色長毛臘腸犬Kobe平時獨自在家太孤單，狗爸爸「Rick」2年前透過領養平台領養了奶油臘腸犬Bryant，兄弟倆個性迥然不同，曾經當過流浪狗的Bryant雖聰明機伶，但可能曾被人欺負過、存有濃濃的不安全感，所幸經狗爸爸持續關懷、給予愛，慢慢走出陰霾。

提起與Bryant首次碰面的情況，Rick說，當初在動物醫院抱起牠，可能因為對人類感到害怕，Bryant在懷中不斷發抖，當時覺得很心疼，決定好好愛護牠，花了將近半年時間，才終於取得Bryant的信任，直到現在，能讓牠真正放心的人也不多。

「Bryant是個膽小警覺心又很強的毛孩！」Rick說，牠與哥哥Kobe喜愛與小朋友玩耍的個性很不一樣，Bryant可能因為曾在外流浪，特別喜愛與其他狗兒互動，有時帶著2隻狗兒子外出散步，Bryant看到其他狗兒、就想衝出去與牠們玩，幾乎呈現暴衝情況。平常，Bryant喜歡擺出一副酷酷的樣子、不會主動親近人，但見到自己就超會撒嬌，萌樣擺出。

Rick說，本來自己一人照顧2隻毛孩，因感覺工作忙碌、怕牠們太無聊，決定搬回台中，剛回台中沒多久即出差到國外，後來得知，Bryant前2天都站在門口等著自己回家，直到第3天、可能知道主人沒那麼快返家，竟躲在餐桌下不願出來，「可說是相當依賴我的孩子」。

(中時 )