惡性腫瘤十大死因之首 若排除台灣人平均可活至84.3歲

2018年10月24日 13:49 中時 郭建伸

內政部今公布2017年「特定死因除外簡易生命表」，十大死因如果排除連續36年居國人之首的惡性腫瘤，台灣人的平均壽命將可延至84.3歲，較一般平均壽命80.4歲增加3.9歲；其次，排除連續10年位居第2位的心臟疾病，平均壽命可增加1.6歲；再次，排除連續4年死亡人數及比率增加且排名第3位的肺炎，平均壽命將增加0.9歲。

內政部表示，為了解各類死因對國人平均壽命的影響程度，特別運用衛生福利部106年國人前十大死因死亡人數，編算我國各類死因除外之國人平均壽命，並與一般國人平均壽命比較其差距，兩者間壽命差距愈大代表該類死因減損壽命愈嚴重，對於國人平均壽命影響愈明顯。

內政部指出，其中影響程度最大的惡性腫瘤，死亡人數連續9年攀升，且近年來其死亡人數占全體死亡人數之比率皆在2成7以上；相關單位近年來加強惡性腫瘤預防宣導及醫療工作，發現排除特定死因為惡性腫瘤之平均壽命與一般平均壽命差距已由4歲以上減至106年之3.90歲，呈趨緩現象。

此外，肺炎在去年統計中仍為台灣人十大死因第3名，且持續4年增加。經統計，排除特定死因為肺炎之平均壽命與一般平均壽命差距，由2007年的0.56歲增至2017年的0.93歲，顯示肺炎防治及宣導工作仍需持續重視。

(中時 )