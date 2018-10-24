國健署購二價子宮頸癌疫苗 陳宜民轟防護力根本不足

2018年10月24日 14:11 中時 楊佳穎

為預防子宮頸癌，衛福部國健署預計公費提供俗稱為「子宮頸癌疫苗」的人類乳突病毒（HPV）疫苗，年底讓國一女生接種；不過，國民黨立委陳宜民今召開記者會痛批，政府採購的二價疫苗防護力根本不足，在其他先進國家幾乎都被淘汰了。

陳宜民指出，目前子宮頸癌疫苗可分為二價、四價、九價等3種，二價只針對高致癌型病毒HPV16、18型，四價疫苗則除了HPV16、18型外，還可預防致尖形濕疣（菜花）的HPV6、11型，男性也可接種；九價疫苗又再增HPV 31、33、45、52、58型共9種型別，女性預防罹癌效力可高達「9成」，但本次國健署卻採購最防護力最低、最基礎的二價疫苗，而非目前國際主流的九價疫苗。

陳宜民說，副總統陳建仁在2011年發表的研究也顯示，HPV第58和52型別在台灣盛行率高達44.6%，但政府施打的二價疫苗，對台灣真正流行的HPV亞型完全沒抵抗力，不理解為何政府要放棄國際主流；且彰化、雲林都買的到，國健署卻標不到，充分顯示國健署的行政怠惰，甚至監察院都應調查。

陳宜民也說，美國食品暨藥物管理局（FDA）10月5日宣布，擴大九價子宮頸癌疫苗接種年齡層，以前的年齡只核准到26歲，未來適用於27歲到45歲的男、女性。他接著說，義大利政府做的成本效益分析報告中，更顯示打九價疫苗最符合成本效益，也將挽救更多人命，全世界的防疫政策根據科學證據往前走，只有台灣倒退嚕。

他要求國健署說明，若明年確定採購到九價疫苗，民眾是否可保留施打權力，到明年再打？此外，能否折現補貼，讓民眾自行補差價施打更好的疫苗？

(中時 )