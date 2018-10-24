陽明山自行車登山王今開賽 外國車王驚呼台美景

2018年10月24日 14:22 中時 宋原彰

杜志濠(前)獲2018陽明山自行車登山王挑戰國內第一。(宋原彰翻攝)

艾文斯(左)和勞倫斯天登(右)獲2018陽明山自行車登山王挑戰前兩名。(宋原彰翻攝)

杜志濠獲2018陽明山自行車登山王挑戰國內第一。(宋原彰翻攝)

「陽明山自行車登山王挑戰賽」24日上午7時50分正式開賽，吸引上百位國內外車友共襄盛舉，包含英國登山王丹．艾文斯夫妻檔和剛在全國自由車公路錦標賽中，奪得雙料冠軍的杜志濠。賽程從石門白沙灣出發，經過經石門、台二線北海岸公路、陽金公路等，一直到陽明山小觀音停車場，總長36.8公里，由丹．艾文斯獲得男子組冠軍，女子組冠軍為澳洲露西‧甘迺迪。

陽明山自行車登山王挑戰賽今天上午7時50分由新北市副市長呂衞青、觀光局北觀處長張振乾、中華奧會全民運動委員會主委蔡家福、中華民國自行車騎士協會理事長董俊仁和參加選手合拍後鳴槍開賽，值得一提的是，出發前全體為在普悠瑪出軌意外中喪生的民眾默哀一分鐘。

賽程由北觀處白沙灣停車場出發，經石門、台二線北海岸公路、金山、台二甲線陽金公路、八煙、馬槽至陽明山小觀音停車場，總長36.8公里，起終點海拔落差815公尺，參賽選手包括一級職業車隊TEAM Sunweb的勞倫斯天登(Laurens Ten Dam)、全國自由車公路賽奪得男U23公路、計時雙料冠軍杜志濠、2015年的法國登山王達米恩．莫尼爾(Damien Monier)，和英國登山王丹．艾文斯(Dan Evans)。

出發時天氣不錯，進入陽明山山區後雲嵐愈來愈重，終場由英國丹．艾文斯以1小時18分28秒70率先抵達終點，勞倫斯天登1小時18分30秒17第二，2015臺灣登山王冠軍法國達米恩．莫尼爾1小時18分41秒15第三，艾文斯的太太傑西卡．艾文斯(Jessica Evans)也以1小時27分37秒51拿到女子組第三名。

勞倫斯天登興奮地表示：「騎在雲嵐中的感覺很新鮮，到終點時我連終點拱門都沒看到。」杜志濠則說：「爬坡不是我的專長，今年的重點和巔峰調整在剛結束的全國公路錦標賽，但還是很開心能在天登刺激下，寫下個人在這個賽段的最佳成績。」

中華民國自行車騎士協會表示，舉辦臺灣自行車登山王挑戰(KOM)的初衷，是要吸引喜愛高山騎車的國際車友，前來挑戰海拔3275公尺的合歡山武嶺路線，進而推廣臺灣國際能見度。陽明山自行車登山王挑戰是26日KOM主場活動前的暖身活動，盼吸引更多外籍車友提前抵台，先行暖身體驗臺灣最北端北海岸公路，再由陽金公路上到陽明山小觀音路線，來臺體驗自行車旅遊的價值。

(中時 )