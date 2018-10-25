乖巧烏龜也有情緒 眼半開鼻孔會瞪人

2018年10月25日 07:41 中時 甘嘉雯

別以為烏龜沒有情緒，飼主ANNIE所養的2隻巴西龜可沒這個乖巧，平日看似沒任何動作，但若水盆在陽台曬到太陽，2龜可是會不斷在盆子裡游泳敲打，甚至爬到盆邊，用「不屑」的眼神，張開鼻孔瞪人，ANNIE說，突然看到牠們的表情嚇了一跳，之後哈哈大笑，往後也更細心照顧龜兄弟。

ANNIE說，因為妹妹搬家，把2隻龜兒子送給她作伴，一開始她想說，烏龜應該是最好養的，只要給牠們飼料吃，應該就沒事，沒想到可不是這麼容易。

「一次3天旅遊回到家，發現水盆臭得不得了」，ANNIE說，烏龜愈長愈大，竟然很會尿尿，水每天都要換洗，還要幫龜兒子「搓背」，她說，若沒有用牙刷刷烏龜的殼，竟然會長青苔，說也奇怪，龜兒子刷背時非常乖，還會露出舒服的眼神。

ANNIE說，有次夏天很熱，她忘記拿傘幫烏龜水盆擋陽光，只聽到陽台處發出「摳摳摳」怪音，上前查看，原來是龜兄弟故意撞來撞去，似乎在說「好熱好熱」，眼神還很不開心，還用鼻孔瞪人。

此後，ANNIE出門前，一定會記得幫龜兒子遮陽，龜龜也會乖乖，她說，不管養什麼動物，都要記得尊重生命，像龜龜她一養就是10年，即使牠們不會說話，也是家裡的一份子，若出遠門，也會拜託親戚來照顧、餵食。

(中時 )