普悠瑪出事又扯馬!黃暐瀚：政治惡鬥30年 台灣有變較好？

2018年10月24日 14:28 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

普悠瑪日前發生嚴重出軌意外，釀重大傷亡，當時正在宜蘭輔選當時前總統馬英九主動取消宜蘭支持特勤的警力，也立刻到羅東醫院探視傷患，這項舉動卻引來諸多討論。對此，資深媒體人黃暐瀚感嘆表示，這幾天邊看著普悠瑪的意外死傷者的哀痛故事，又看到藍綠政治不斷惡鬥，「鬥了三十年，還鬥不累，但鬥到最後，台灣真有變得比較好嗎？」

普悠瑪翻覆意外傳出後，前總統馬英九當時正在進行宜蘭輔選，在5點過決定主動取消宜蘭支持特勤的警力，讓警消能全力投入救災。此外，馬前總統也立刻到羅東醫院了解及探視慰問傷者，不過不想影響救護情形，因此在了解當時情況就離開。然而，馬英九該舉動卻被認為作秀、干擾救災等，甚至有民進黨人欲將普悠瑪翻覆意外，推到與前總統馬英九「見完日商、決行採購」有關。

對此，黃暐瀚在《ETtoday東森新聞雲》雲論中指出，馬英九有責無責，務必得給社會一個交代。但若真有問題，為何意外後仍在行駛？且蔡總統都上任兩年半了，為什麼還在天天跑？黃說政治惡鬥，以期選票利益，過去三十年來，已讓台灣病入膏肓。

至於出事後，馬英九決定取消輔選行程、到醫院慰問傷者、暫停當天特勤維安，避免影響警力，卻被認為作秀、延誤救災。黃認為，若馬英九繼續輔選一定會被罵，若不去醫院，也會被批冷血、沒同理心。「現在他去了醫院，也撤了維安，卻又要被罵是直衝醫院，延誤救災？」

黃感嘆表示，政治的惡鬥，成為台灣的日常。「鬥了三十年，還鬥不累，但鬥到最後，台灣真有變得比較好嗎？」

(中時電子報)