好想當桃園人 桃捷國慶花車光榮返鄉 桃園展演中心擁入觀賞人潮

2018年10月24日 14:23 中時電子報 綜合報導

相信大家一定還記得，那時在國慶日媒體爭相報導的桃捷國慶花車，現在要光榮邀鄉囉！即日起到桃園展演中心繼續賣萌撒嬌，真的是：金熬、金熬、出國比賽！得冠軍、拿金牌、光榮逗鄧來！這次桃捷國慶花車以桃子及猿猴的”桃園”意象，透過有故事性的孫悟空增加大眾記憶度，但是這隻孫悟空可是大有來頭，他可是正港的桃園大園人，在大園土身土長，趁著國慶日北上亮相，當他一曝光時，許多的桃園人直呼：怎麼這麼可愛，我好想親眼看看他，也因此為了讓更多桃園民眾近距離接觸，孫悟空決定當個返鄉青年，在地經營，歡迎粉絲追星！

從後端觀看，製作的非常細緻，也把桃捷元素放進去，一點都沒違合感。

不過，開始有網友討論，這麼可愛花車是怎麼樣被製造出的呢？所以桃園捷運公司為了滿足民眾的需求，特別公布花車製作過程縮時影片，讓民眾一睹孫悟空在大園工廠長大的幸福童年！影片中可看出師傅不眠不休精雕細琢，讓每個角度、細節、部位都栩栩如生，賦予桃捷花車魔幻力量更活靈活現。而桃捷花車主題為「美好實現 幸福滿載」，傳遞桃園捷運三心六線開展願景，綠色運輸進入美好新時代，製作師傅最後說，這不是雕塑而是感受！

在展覽期間除了有燈光秀外，還有AR等互動的小遊戲讓民眾現場體驗。

這次桃捷國慶花車即日起至10月26日在桃園展演中心續展，每天上午9點至晚上9點，特別是晚上的時間，還不定時搭配繽紛的燈光秀，此外現場並有AR實境拍照的小遊戲，讓民眾與Q版孫悟空及桃捷列車合影，並有桃園捷運三心六線的願景介紹，歡迎民眾一起用行感受，直達美好。

(中時電子報)