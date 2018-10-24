MLB》代打打擊率不到2成 他竟在世界大賽敲首轟

2018年10月24日 14:30 中時電子報 李弘斌／綜合報導

紅襪努涅茲在7局下擊出代打3分炮。（嵌入自MLB臉書）

紅襪24日以8比4擊敗道奇，在世界大賽拔得頭籌，關鍵是努涅茲（Eduardo Nunez）在7局下轟出的代打3分炮。有趣的是，努涅茲生涯例行賽代打的打擊率僅1成82（44支8），這回卻敲出生涯首支代打全壘打，真的是「神來一筆」。

紅襪教頭柯拉（Alex Cora）的神之調度，此役又再添一筆。原本努涅茲與狄弗斯（Rafael Devers）輪流扛三壘，當對手派上左投，原則上就是右打的努涅茲先發，紅襪今年季後賽前3次碰到左投，柯拉也都如此調度。

紅襪先發三壘手狄弗斯在5局下敲出1分打點安打，卻在7局下被代打入替。（路透）

豈知今天道奇推出賽揚獎左投柯蕭（Clayton Kershaw），柯拉卻不按牌理出牌，讓左打的狄弗斯擔任先發三壘手，努涅茲先坐板凳。結果狄弗斯面對柯蕭，兩次打擊1次保送1次三振，5局下柯蕭退場後，他從右投麥森（Ryan Madson）手中敲出1分打點安打，則替紅襪敲進了保險分，以5比3領先。

7局下紅襪兩人上壘輪到狄弗斯打擊，道奇換上左投伍德（Alex Wood），此時柯拉一改讓狄弗斯先發面對左投的決策，換上代打數據不怎麼樣的努涅茲，結果這位大聯盟菜鳥總教練，再一次得到他想要的成果。

(中時電子報)