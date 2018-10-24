徐若瑄PO文求救「剩半條命」背後原因曝光

2018年10月24日 14:41 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

藝人徐若瑄日前出席電影預告發布會，氣色看起來不錯，但其實她先前因為感染黴漿菌，飽受久咳之苦，還曾崩潰在臉書發文求救，「真的咳得只剩半條命，有人可以救我嗎？」徐若瑄表示，當時已經咳了一個多月，吃過2組不同的抗生素、吊過兩次點滴、喝完5瓶咳嗽藥水和一堆止咳化痰藥，但還是沒有痊癒，而且就連寶貝兒子也有久咳症狀，甚至還咳到吐，讓徐若瑄覺得相當無助。

貼文一出，吸引許多有久咳相關經驗的網友關心，讓徐若瑄直呼感謝，更說要不是有網友推測可能是黴漿菌感染，她也不會到醫院抽血檢驗，對症下藥後三天就痊癒，她也感嘆，「可能有很多人像我一樣不知道該怎麼辦，如果早點知道是黴漿菌感染，就不用咳那麼久了。」

南投醫院感管室主任廖嘉宏推測，徐若瑄的狀況「很可能是小朋友先感染之後，再傳染給大人，因為黴漿菌感染大多出現在小朋友身上，」如果學校班級裡，有一個同學感染，很有可能引發連鎖效應。

久咳不停？ 小心恐是黴漿菌惹禍

黴漿菌是介於病毒和細菌間的極微小病原體，可自行繁殖，傳染力強，很容易群聚感染，通常家庭、學校或社區中，有一個人被感染，接著其他人就容易被擴散，廖嘉宏表示，「黴漿菌是社區裡相當常見的病原，會藉由飛沫互相傳染。」

黴漿菌感染通常發生在孩童身上，且容易群聚感染。(圖片來源：shutterstock）

由於黴漿菌感染，最初症狀不明顯，潛伏期更長達兩週，一般民眾很容易誤認為一般感冒，廖嘉宏說，「黴漿菌感染的症狀，除了常見的乾咳不停外，也很可能感染下呼吸道造成肺炎，另外還會出現痠痛、腹瀉、嘔吐等症狀，若是幼童感染，狀況嚴重時可能出現全身皮疹紅斑或關節炎等特殊症狀。」

廖嘉宏也指出，黴漿菌肺炎和其他肺炎不同，大部分患者症狀輕微，「可能X光照起來狀況已經很嚴重，但是和病人的臨床症狀不見得相吻合，甚至活力、食慾上影響不大，所以我們也稱為行走的肺炎。」

感冒？流感？黴漿菌感染？

到底要如何判斷自己是感冒、流感還是感染黴漿菌？可參考以下症狀判別：

感冒症狀：流鼻水、打噴嚏、鼻塞、喉嚨痛、咳嗽、輕微發燒、輕微疲倦

流行性感冒症狀：流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、發燒（通常超過38℃）、中度到重度疲倦、全身性肌肉痠痛和虛弱無力等全身性症狀

黴漿菌感染症狀：發燒、喉嚨痛、頭痛、乾咳、久咳、胸痛以及腸胃道症狀（腹瀉、嘔吐等）

民眾可參考表中症狀簡單區分感冒、流感及黴漿菌感染的差異。(圖片來源：葉懿德製表）

但醫師也提醒，民眾若是出現上述症狀最好還是就醫，交由醫生判斷進行治療。至於到底要掛哪一科？廖嘉宏指出，黴漿菌以呼吸道症狀為主，幼童可以看小兒科，成人可至胸腔科、感染科或家醫科就診。

面臨流感高峰期，同時也是其他呼吸道傳染病菌好發時期，廖嘉宏呼籲，如果民眾有呼吸道症狀或是發燒，建議要戴口罩，避免飛沫傳染，並且一定要勤洗手，才能夠預防被傳染。

(中時電子報)