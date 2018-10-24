中市府拜會日本動畫協會 交流台日動畫產業

2018年10月24日 14:50 中時 盧金足

台中市政府致力推廣影視產業，連四年舉行台中國際動畫影展（TIAF），是國內唯一以動畫為主題的城市影展。為借鏡日本動畫產業發展經驗，副市長張光瑤24日率團拜會東京國際動畫影展（TAAF）主辦單位，雙方針對台日動畫產業進行交流，分享動畫影展執行經驗。

今日張副光瑶訪問團拜會位於東京千代田區的日本動畫協會，由日本指標性動畫影展之一的東京動畫大賞（TAAF）總監竹內孝次親自接待，並介紹該協會的經營模式、發展現況及規劃。

張光瑶表示，希望透過這次交流，為台中國際動畫影展帶來更多合作機會，持續促進台日雙方更多交流，提升台中動畫產業動能。

東京動畫大賞總監竹內孝次指出，日本動漫產業雖然發展蓬勃，但許多製作公司屬於中小企業，因此日本動畫協會整合資源，並主辦東京國際動畫影展（TAAF），藉此推廣國內外優秀作品，為年輕電影人提供廣闊的展示平台，並提供人與人之間的藝文交流。

竹內總監表示，TAAF針對參展作品獨創性、新穎度、大眾性、技術層面等四個面向評比，並聚焦於日本動漫產業過去、現在、未來，邀請來自日本，以及來自亞洲各國、歐洲、美洲等國際學者加入評審行列，根據調查結果顯示，得到TAFF大賞作品，不僅能提升作品能見度，也幾乎都能得到在日本公開上映的機會。

他也說，市府新聞局輔導的《幸福路上》是首支參與TAAF競賽的台灣長片動畫，首次參與即獲得此屆東京國際動畫影展最佳長片大賞，相信未來台日間的動畫交流將越趨緊密。

新聞局表示，已舉辦4屆台中國際動畫影展，是台灣唯一以動畫為主題的城市影展，今年影展自10月11日至10月16日展開為期6天的盛會，已於日前圓滿落幕。

新聞局說明，這次影展國際短片徵件競賽有來自全球92個國家、共2006部作品報名參賽，參賽作品件數創下歷屆新高；影展精選241部國內外長短片，規劃72場次於凱擘影城、站前秀泰連番放映，總觀影人次達到9000人次。

今年影展中，有來自國內外的50多位動畫影人親自來到台中與觀眾見面，分享創作經驗，其中，日本觀摩長片包括《企鵝公路》、《溫泉屋女小將》、《肆式青春》、《馬德法克大逃殺》等，導演石田祐康、高坂希太郎、製片齋藤雅弘、堀雄太等人均到現場與台灣觀眾及動畫工作者互動，分享創作心得，促進台灣與日本動畫產業跟消費市場的交流。

日本動畫協會是由製作、發行、宣傳日本動畫產業相關公司，所成立的組織。2002年5月成立，共計78間公司加入（正式成員共36間、準成員42間），大部分會員多為中小型公司，多數為製作出膾炙人口的動畫公司，像是：東映海賊王、PRODUCTION I.G的攻殼機動隊、ANIPLEX的工作細胞等），並定期於日本籌辦大型活動，如享有國際知名度的東京國際動畫博覽會，及亞洲太平洋動畫國際會議。

(中時 )