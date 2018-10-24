肺癌治療新希望 放療搭免疫治療可望增長活命

友善列印
中時

肺癌已連續36年位居十大死因之首，而全台肺癌患者中，高達9成為非小細胞肺癌，一旦邁入第三期且無法開刀時，就只能以化療和放療治療，但效果始終不佳。最新研究指出，若能以放療搭配免疫治療，可望增加存活年限。

台北榮民總醫院腫瘤醫學部顧問醫師蔡俊明中表示，台灣的肺癌患者中，有多達9成屬於非小細胞肺癌，而根據統計，早期非小細胞肺癌患者有約6成可存活超過5年，但若病程邁入第三期，存活率將掉到1成3，其中又以無法開刀的第三期肺癌預後更差，病患往往在治療後1年左右，疾病就會復發。

蔡俊明說，雖然非小細胞肺癌生長速度較慢，轉移速度也較慢，但患者在確診時，大多都無法開刀，只能以化學治療合併放射線治療，殺死可能轉移的癌細胞，但無法確保所有患者都能根治，隨時可能面臨轉移風險。

不過日前國際肺癌大會上已有相關研究顯示，若先放療再搭配免疫治療，可望增加患者存活率，蔡俊明指出，過去研究發現，免疫療法雖然可以解除免疫細胞的煞車功能，卻沒辦法點燃引擎，讓免疫細胞再次作用，因此療效有限。

但最新研究顯示，若能先以放療破壞細胞、釋放出抗體，就能啟動免疫細胞的引擎，再以免疫治療破壞煞車功能，就有機會消滅體內癌細胞，延長患者存活年限。

(中時 )

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