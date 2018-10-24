足足21公斤重 南安小熊妹妹長大了

2018年10月24日 14:35 中時 游昇俯

小黑熊接受心臟超音波掃描。（林務局提供）

今年7月被人發現在花蓮縣南安瀑布落單的女生小黑熊，經南投縣特有生物研究保育生中心收容近三個月，體重已增加至21.3公斤，目前健康狀況良好，預估明年春季或秋季，體重增長至3、40公斤，將有機會野放回森林。

南安小黑熊今年7月10日被人在南安瀑布步道發現，考量當時不見母熊蹤影，且小熊僅約4個月大，貧血虛弱，難以獨自在野外生存，故於8月8日由南投特生中心予以收容。為了解小熊健康狀況，農委會林務局本月23日邀集特生中心、台北市立動物園、台大附設動物醫院及台灣黑熊保育協會的野生動物專家，為小黑熊身體檢查。

在經氣體麻醉後，醫療團隊為小黑熊測量體重、身長、三圍及腳掌特徵，檢視眼、耳、口、鼻，並進行聽診、觸診等理學檢查，以及X光、超音波及抽血檢查。報告出爐，各項血液檢查指數均無明顯異常。

林務局保育組科長石芝菁表示，小黑熊體重已從抵達特生中心時的6.8公斤，增加到21.3公斤，身長從66公分長至102公分，並且正在換牙，食肉目動物的4顆尖銳犬齒很明顯，咀嚼各種野外食物已沒問題。

林務局表示，除了小蟋蟀、泥鰍等動物性食物外，各種季節野果對野外黑熊也很重要，不少關心小黑熊的朋友紛紛贊助自己採集的野果，林務局各地林區管理處也動員森林護管員，有系統的採集各種當令野果供小熊食用。

石芝菁表示，小黑熊目前約七個月大，體重在標準以上，預估等牠一歲至一歲半，體重有3、40公斤時就會野放，因若等到三、四歲成熊時再野放，恐須和其他黑熊競爭，較容易受到攻擊。她並說，野放時間考慮在明年春季或秋季，因屆時野外食物較充足。

(中時 )