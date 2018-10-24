足足21公斤重 南安小熊妹妹長大了

南安小黑熊已長至21.3公斤重。（林務局提供）

友善列印
中時
小黑熊接受心臟超音波掃描。（林務局提供）

今年7月被人發現在花蓮縣南安瀑布落單的女生小黑熊，經南投縣特有生物研究保育生中心收容近三個月，體重已增加至21.3公斤，目前健康狀況良好，預估明年春季或秋季，體重增長至3、40公斤，將有機會野放回森林。

南安小黑熊今年7月10日被人在南安瀑布步道發現，考量當時不見母熊蹤影，且小熊僅約4個月大，貧血虛弱，難以獨自在野外生存，故於8月8日由南投特生中心予以收容。為了解小熊健康狀況，農委會林務局本月23日邀集特生中心、台北市立動物園、台大附設動物醫院及台灣黑熊保育協會的野生動物專家，為小黑熊身體檢查。

在經氣體麻醉後，醫療團隊為小黑熊測量體重、身長、三圍及腳掌特徵，檢視眼、耳、口、鼻，並進行聽診、觸診等理學檢查，以及X光、超音波及抽血檢查。報告出爐，各項血液檢查指數均無明顯異常。

林務局保育組科長石芝菁表示，小黑熊體重已從抵達特生中心時的6.8公斤，增加到21.3公斤，身長從66公分長至102公分，並且正在換牙，食肉目動物的4顆尖銳犬齒很明顯，咀嚼各種野外食物已沒問題。

林務局表示，除了小蟋蟀、泥鰍等動物性食物外，各種季節野果對野外黑熊也很重要，不少關心小黑熊的朋友紛紛贊助自己採集的野果，林務局各地林區管理處也動員森林護管員，有系統的採集各種當令野果供小熊食用。

石芝菁表示，小黑熊目前約七個月大，體重在標準以上，預估等牠一歲至一歲半，體重有3、40公斤時就會野放，因若等到三、四歲成熊時再野放，恐須和其他黑熊競爭，較容易受到攻擊。她並說，野放時間考慮在明年春季或秋季，因屆時野外食物較充足。

(中時 )

肺癌治療新希望 放療搭免疫治療… 跨越濁水溪 管中閔11月5日赴雲林…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。