彰化》彰縣選戰火熱 黃文玲告王惠美

無黨籍彰化縣長候選人黃文玲不滿與魏明谷握手的照片遭移移花接木加上抹黑的文字後轉傳，24日到彰化地檢署按鈴控告國民黨縣長候選人王惠美與縣議員劉惠娟。（鐘武達攝）

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就是這張遭後製的照片引發黃文玲不滿，對王惠美與劉惠娟提告。（鐘武達翻攝）

無黨籍彰化縣長候選人黃文玲因不滿1張與民進黨縣長魏明谷的握手合照遭後製寫上是魏的「打手」，國民黨縣長候選人王惠美團隊與縣議員劉惠娟還涉嫌轉傳，24日到彰化地檢署按鈴控告王惠美與劉惠娟涉嫌違反《選罷法》與《加重誹謗》罪，並附帶民事求償1000萬元。

針對黃文玲的指控，王惠美競選總部祕書陳幼莉還是一貫低調回應，表示「之前都已經表達過了，謝謝大家的關心」。劉惠娟則說，內容不是她寫的，且內容可受公評，請黃文玲不要浪費司法資源。

黃文玲表示，23日前往縣府要求魏明谷徹查大統長基公司黑心燕麥片事件與幕後門神，會後雙方禮貌性握手，但事後網路即出現遭移花接木的照片，照片還被後製兩人的對話，包括「我哥在瑞士靠你們幫忙了」、「但是妳要出來幫我當打手」，還有1句「縣長、我們還有東廠可以幫忙」。

她說，與魏明谷握手時有身穿王惠美團隊背心者在現場拍照，當天下午就有捏造的照片在國民黨黨代表line群組流傳。劉惠娟是王惠美核心幹部，不僅張貼同樣訊息，還在Line群組貼出「黃文玲為了感謝民進黨對哥哥的簽呈與支持、淪落到出來當魏明谷打手…」等抹黑的言論，因此控告王、劉兩人違反《選罷法》意圖使人不當選。

(中時 )

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