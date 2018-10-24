字節跳動完成不低於25億美元 Pre-IPO融資

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全天候科技24日報導，今日頭條母公司字節跳動已完成金額不低於25億美元的Pre-IPO融資，投前估值達到750億美元。同時，今日頭條內部已啟動IPO相關的準備工作，計劃明年上市。

一名接近交易的投資人表示，今年6月已拿到本輪融資的相關材料，可以確定的是，字節跳動Pre-IPO的融資金額是不低於25 億美元。

不過，字節跳動未證實上述訊息。

字節跳動上一輪融資估值是2017年12月的300億美元，以本輪投前估值750 億美元計算，其估值已明顯超過今日頭條在訊息流領域的主要競爭對手：百度。截至發稿，百度最新市值為677.2億美元。

報導表示，字節跳動本輪融資Pre-IPO中，軟銀、春華和KKR是領投方，投資方中還包括雲鋒基金。知情人士稱，雲鋒基金已代表阿里系投資今日頭條，但具體投資金額不詳，「現在流量太貴了，阿里和頭條肯定需要互相導流」。

對此，字節跳動與阿里方面均不予置評。

公開資料顯示，此前字節跳動共進行過5輪融資，投資方中均未出現中國互聯網3大巨頭BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）的身影。不過今年以來，關於今日頭條將和阿里系「聯姻」的傳聞不斷。有報導稱，雲鋒基金將投資今日頭條，而阿里則直接入股抖音。

不過，阿里曾堅決否認投資今日頭條。今年4月，阿里集團市場公關委員會主席王帥公開表示，「阿里巴巴對文化產業有極大的興趣和戰略，但阿里巴巴無意也不善於媒體產業，未來也是如此，說實話我們缺少媒體集團的基因和興趣規劃。想也沒有想，做肯定也做不好，所以早就斷了這個念想。」

當前，今日頭條旗下的主要產品包括：用戶量總數超7億的新聞資訊今日頭條，音樂短影音APP抖音，短影音應用西瓜視頻，原創短影音社群媒體火山小視頻，問答平台悟空問答，社交媒體產品微頭條等。最新數據顯示，今日頭條國內日活躍用戶4億，海外日活躍用戶1億，2018年收入有望達到500億元人民幣，是去年的3倍，前年的15倍。

(工商 )

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