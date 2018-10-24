Line帳號送禮券 加入變嗲聲酒店妹

2018年10月24日 15:18 中時 林郁平

警方公布嫌犯假冒知名公司行騙手法。(林郁平翻攝)

許多民眾都曾在LINE收到假冒官方帳號的訊息，佯稱「全聯福利中心響應父親節活動，領取500元禮券」、「西堤牛排禮券五人份」、「你分享，我請客，陶板屋雙人份精選套餐券」、「中油加油金500元」及「點此下載-反應過激的貓貼圖」，聲稱只要加入LINE@帳號為好友即可領取禮券、加油金、免費貼圖等優惠。

這些假帳號都是盜用商標LOGO做為大頭貼照片以假亂真，由於是免費的優惠訊息，再搭配母親節、父親節等節慶活動，在短時間內就會有數千甚至上萬人受騙加入好友。警方發現，這些假網站與帳號，是不法人士盜用知名公司商標架設網站，再透過LINE或Facebook等通訊軟體及社群網站，散佈優惠活動的假訊息，實際上都是騙局一場，民眾加入好友後，根本沒有優惠可領取，造成遭盜用公司不斷接到民眾客訴，遂向警方報案。

刑事局偵九大隊兵分三路至北市、台中市同步搜索，查獲詹姓男子等4嫌，查扣蘋果筆電等證物，發現這些假冒的官方網站與帳號，竟是不肖網路直播及酒店行銷業者的員工，透過假的官方LINE@帳號詐騙民眾加入好友，過了2、3周後，民眾可能早已忘記當初加入假帳號，再將帳號更換成美女大頭貼及暱稱，以直播主或酒店小姐的身分，每天向民眾噓寒問暖及分享生活，再聲稱工作受委屈、家庭困難等說詞，要求民眾前往酒店消費，或在直播平台購買禮物贈送，賺取不法利益。

警方訊後，將4嫌依商標法、妨害信用等罪嫌函送法辦。警方提醒民眾，對於網路及LINE群組所傳送的「免費貼圖」或「優惠券」訊息，應仔細分辨LINE@帳號「盾牌顏色」，官方帳號為「綠色」，認證帳號為「藍色」，「灰色」則是一般帳號，若屬知名品牌卻是顯示「灰色」盾牌，民眾就應該提高警覺，避免誤入詐騙陷阱。

(中時 )