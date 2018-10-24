馬拉松式追劇70集！35歲ＯＬ眼睛悲劇了

2018年10月24日 15:27 中時電子報 康健雜誌 ／文 尉遲佩玉／編輯、／文

宮廷劇《延禧宮略》現正火紅，一名35歲OL日前在短短3天內就看完70集，原本打算再看下一齣，卻發現看近物時視力變得模糊不清，就醫發現竟然已經是150度的老花眼，雖然恢復正確的用眼習慣有機會讓老花度數降低，但已經無法回到正常視力。

不少人都有瘋狂熬夜追劇的經驗，尤其現在正夯的《延禧宮略》、《如懿傳》動輒70～80多集，高潮迭起的劇情常讓人一看就停不下來。而這位35歲的OL原本就有遠視125度，看近本來就容易模糊，加上文書工作需要大量用眼，可能已有輕微老花症狀，沒日沒夜的追劇才讓病情加重。

一般人年過四十或多或少都會有一點老花，長時間近距離追劇會讓不適的感覺增加，讓原本的老花症狀更明顯進而檢查發現。(圖片來源：shutterstock）

年過40歲 潛在老花恐因用眼過度讓症狀更明顯

台北市立聯合醫院中興院區醫務長蔡景耀眼科醫師表示，眼睛在看遠和看近時是不同的焦距，而眼睛最原始的設計是用來看遠，不需要特別調整焦距，看近時則必須靠睫狀肌用力收縮才能看清楚。

因此，長時間看近物對眼睛是個負擔，在幼童或青春期的人身上會造成近視，成人則會短暫出現看遠不清楚，漸漸地連看近也會模糊或者不耐久看，感覺上就是老花症狀。

醫師指出，一般人年過四十或多或少都會有一點老花，眼睛容易感到疲勞，尤其長時間近距離追劇，更會讓不適的感覺增加，讓原本的老花症狀更明顯進而檢查發現。35歲則是一個模糊階段，平日看近可能沒有特別不適，實際上已有初期老花，在近距離用眼過度後，睫狀肌鬆弛無力，導致看近特別疲勞、模糊。

「遠視又會更加速老花報到，」蔡景耀說，近視可以抵消部分老花的現象，感覺上老花出現的時間比沒有近視的人來的慢；而遠視原本看近就容易模糊，又會更加速老花報到。

長時間密集追劇也可能導致乾眼症、飛蚊症、白內障提早到來、甚至黃斑部病變或青光眼。(圖片來源：康健雜誌）

不只老花 還可能引起青光眼、黃斑部病變

短時間引起的眼睛不適，通常經過休息，老花症狀都能慢慢恢復，但蔡景耀強調，「休息」指的是絕對禁止看得太近、太久，也可以點一些滋潤眼睛或放鬆睫狀肌的藥水，主要是讓眼睛能夠看遠或閉上，搭配按摩或藥水，讓症狀緩解。只不過大部分人很難改變錯誤用眼習慣，改善幾天後又故態復萌。

而以這次35歲OL的個案來說，按照年齡推算，可能原本就有輕微老花，加上本身遠視，或許一開始不自覺、稍微忍耐一下還撐得住，但用眼習慣不好就可能承受不住而明顯出現症狀，直到就醫檢查發現已經有150度的老花，而且即使恢復正確用眼習慣，雖然能稍微降低老花度數，也難以回到正常視力。

醫師也提醒，長時間密集追劇除了導致眼睛疲勞、老花提早報到、或者小孩子、年輕人近視度數加深，也容易產生乾眼症、飛蚊症；過度讓眼睛暴露在發光體、藍光之下也可能加速白內障的到來，經年累月也可能導致黃斑部病變，甚至眼壓升高，增加罹患青光眼的風險，建議有任何不適還是要盡快就醫。

醫師建議，有空還是要多走出戶外，讓眼睛放鬆。(圖片來源：shutterstock）

不馬拉松式追劇 善用熱敷、按摩紓緩不適

蔡景耀表示，以近距離用眼來說，用手機或平板電腦追劇對眼睛的傷害比看電視或看書都來的大。電視的距離較遠、螢幕也較大，而手機或平板電腦本身又是發光體，對眼睛的壓力和刺激也更強。

專家強調，並非不能追劇，但重點是必須有正確的用眼習慣，如果眼睛感到疲勞酸澀，也可以簡單自我緩解。以下整理出幾個要領：

1.善用廣告、集與集中間休息：「追劇不是馬拉松！」許多人都知道追劇的中間要休息，實際上卻常常因為劇情太引人入勝，容易一集接一集，欲罷不能，導致休息時間太短或間隔太長。但蔡景耀不厭其煩地提醒，以一集40～50分鐘左右來說，還是要善用中間廣告或集與集之間的段落，讓眼睛充分休息。

2.姿勢正確，保持適當距離：除了眼睛疲勞，追劇也容易因為姿勢不當造成肩頸疼痛。醫師建議，應保持適當距離、頭頸端正，周圍光線也要充足，並偶爾起身走動，伸展筋骨。

3.螢幕大而暗：螢幕愈大，對眼睛造成的壓力愈小。此外，螢幕亮度建議在可以忍受的程度下盡量調暗，減少眼睛對不必要光線的暴露，如果將亮度調到最大、最亮、最鮮明，反而對對眼睛造成負擔。

4.點眼藥水、熱敷、按摩眼周：蔡景耀建議，可以隨時準備滋潤眼睛的人工淚液，眼睛不舒服的時候就點。另外，台南大學眼科院長蘇俊峰建議也可以熱敷或按摩眼周。

●熱敷─熱毛巾擰乾後敷在眼睛上，透過蒸氣熱敷，能促進血液循環，消除眼睛疲勞；每次大約敷5~10分鐘，如果毛巾變涼，可以再重敷一次。也可以將雙手掌心搓熱，手掌呈杯狀掌心隔空覆蓋在眼睛上，透過掌心的熱氣也能達到熱敷的效果。但切記不要將掌心直接平貼眼睛，以免被手上的細菌或病毒感染。

可以將雙手掌心搓熱，手掌呈杯狀掌心隔空覆蓋在眼睛上，透過掌心的熱氣也能達到熱敷的效果。(圖片來源：謝佳君）

在眼週攢竹穴的位置，可以拇指朝上、按壓眼眶骨內側，有微痠的感覺，能刺激神經，增加周邊氣血循環。(圖片來源：謝佳君）

也可以按壓眼眶正下方的承泣穴、四白穴，消除眼睛疲勞。(圖片來源：謝佳君）

●眼周按摩─眉毛前、中、後端有3個穴道，分別是攢竹穴、魚腰穴、絲竹空穴。在攢竹穴的位置，可以拇指朝上、按壓眼眶骨內側，有微痠的感覺，能刺激神經，增加周邊氣血循環，魚腰穴及絲竹空穴也能輕柔按壓。另外，眼眶骨側邊凹窩的太陽穴、眼眶正下方的承泣穴、四白穴，都能定點按摩，消除眼睛疲勞。

5.走出戶外：醫師建議，還是要多走出戶外，讓眼睛放鬆；飲食上也可以多補充水分及攝取維他命C、B群及葉黃素等，對眼睛都有保護作用。

(中時電子報)