HAPPY GO年底瘋兌點 抽iPhone XS、掃地機器人

2018年10月24日 15:31 中時 郭家崴

HAPPY GO即日起舉辦每年最受歡迎的「2018兌最大!驚喜每一刻」活動。（HAPPY GO提供）

HAPPY GO首度以線上兌點為兌最大主力活動，讓卡友隨時能線上兌點。（HAPPY GO提供）

HAPPY GO周二搶半價活動，翰林茶棧熊貓珍奶（特大杯）即享券，原300點可用150點兌換。（HAPPY GO提供）

HAPPY GO周二搶半價活動，肯德基雙雞A套餐兌換券，原233點、30日起可用117點兌換。（HAPPY GO提供）

HAPPY GO美食精選勝博殿特選商業套餐（限定使用），1496點。（HAPPY GO提供）

HAPPY GO美食精選Mister Donut 2入甜甜圈兌換券，280點。（HAPPY GO提供）

HAPPY GO生活娛樂精選，威秀影城VIP電影票套餐兌換券，2020點。（HAPPY GO提供）

紅利會員平台HAPPY GO點數年底到期，即日起正值百貨周年慶旺季，遠東百貨、遠東SOGO、巨城購物中心、全家便利商店等推出最低有2：1超值紅利券及商品好康，12月31日前HAPPY GO還舉辦「2018兌最大!驚喜每一刻」，期間成功兌點，可參加每月抽獎，大獎有iPhone XS、米家掃地機器人、小米空氣淨化器2S等。

HAPPY GO今年首度以線上兌點模式為主，展開年底點數旺季的強力主打，即日起推出的「兌最大!驚喜每一刻」活動．有上百項商品供卡友線上即時兌換，每周二還有3款超人氣精選商品，可用1/2點數兌換；期間凡成功兌點，有機會抽MUJI、小米等品牌夯品。

抽獎商品多元，10月份獎項有iPhone XS 64GB、 MUJI行動無水香氛機，11月份獎項為米家掃地機器人、MUJI行動無水香氛機，12月份獎項是小米空氣淨化器2S、MUJI行動無水香氛機。為讓更多遠傳HAPPY GO卡友也享受兌點樂趣，期間遠傳電信用戶的卡友有機會獲百貨萬元禮券，同時若首次於遠傳電信成功兌點，還可抽iPhone XS。

每年10月進入兌點旺季，HAPPY GO「兌最大」活動是行之有年的年度大檔，加上正值百貨周年慶，往往可吸引多數平時累積點數的卡友兌點，帶動人數與兌點點數倍數成長，根據HAPPY GO今年的兌點觀察，除了通路兌點外，線上兌點成長顯著。

因此首度以線上兌點當作兌最大強打，鎖定卡友最愛的美食精選、生活娛樂兩大類型，前者像是勝博殿特選商業套餐可用1496點兌換、Mister Donut 2入甜甜圈兌換券可用280點兌換；後者有威秀影城VIP電影票套餐兌換券，可用2020點兌換。

此外，「周二搶半價」活動在每周二推出限時搶的1/2價商品，23日推出的摩斯漢堡組合上線1小時內搶兌一空，30日起將推出肯德基雙雞A套餐兌換券原233點、可用117點兌換，預計會再吸引卡友搶兌；除速食外，超商咖啡、星巴克、翰林茶棧也獲卡友青睞，翰林茶棧熊貓珍奶（特大杯）即享券原300點，可用150點兌換。

進入10月下旬，是每年點數價值最高的時期，此時皆有超過25億的HAPPY GO點數在市場流通，根據HAPPY GO內部觀察，今年點數經濟熱力依舊，卡友點數應用更不限於實體通路，即便市場上點數類型愈趨多元，HAPPY GO1至9月兌點點數及人數仍較去年同期微幅成長且走向年輕化，可見重要性。

HAPPY GO行銷暨業務副總經理李明城表示：「線上線下通路的模糊，讓點數與民眾消費生活的連結越來越緊密，更跳脫通路、時間以及地域的限制，也讓點數累與兌的應用情境更為活潑，例如線上兌點、轉點等，更成為卡友今年最夯的點數應用方式之一！」

根據HAPPY GO分析，發現今年點數市場有4大重要發展，像是兌點跳脫實體通路，「線上兌點」比例持續攀升，以HAPPY GO今年線上兌點表現來看，不僅較去年同期倍數成長，又以便利商店咖啡、星巴克星冰樂、哈根達斯冰淇淋等等日常小確幸的飲品、點心最受卡友歡迎，也顯示生活型兌點已跳脫通路限制，由線下擴散，帶動線上兌點的成長。目前雖以女性為大宗，但男性占比持續上升，消費金額更凌駕女性，不容小覷。

再者，累點方式越趨多元，不再僵化於「消費得點」，隨著市場上點數類型的增加，「轉點」也成為卡友累積HAPPY GO的重點來源之一；藉由將各類點數、哩程、銀行紅利轉為HAPPY GO集中管理，適時適地使用，進而放大點數價值。今年整體轉點不僅較去年同期倍數成長，年齡層也年輕化，主力雖仍是女性，但26至30歲男性表現突出，在消費力上更具潛力。

還有百貨類、生活類仍為明星級通路，以實體通路分析，點數使用仍以高單價的百貨．如遠東百貨、遠東SOGO．以及日常所需的CVS 如全家便利商店、7-ELEVEN．電信如遠傳電信等生活類通路為主。其中，百貨類通路今年表現亮眼，預計在周年慶的加持下，將較去年成長近5%；而以全家便利商店來看，卡友消費客單價或是平均兌點數皆成長近20%，可見卡友花費愈多、兌點亦成正比成長。

此外．點數也夯「懶人商機」，「自動扣點」功能受歡迎．由於現代人生活忙碌，也讓「自動扣點」功能受卡友青睞，帶動遠傳電信、公益捐點的成長。以遠傳而言，今年強化與卡友溝通點數自動折抵電信帳單，成功帶動兌點人數、點數有30至50%的高成長。另，HAPPY GO自2016年底推出自動捐點功能，設定人數也在懶人商機發威下，較去年倍數成長，讓不少人藉此響應公益發揮愛心。

(中時 )