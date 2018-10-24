科大訊飛第3季營收創新高 年增逾6成

2018年10月24日 15:23 工商 賴瑩綺

華爾街見聞報導，大陸AI語音企業科大訊飛23日發布2018財年第三季財報顯示，2018年前三個季總營收52.8億元人民幣（下同），年增長56％。歸屬於上市公司股東的淨利潤2.2億元，年增長29.9％。第三季總營收總營收20.73億元，年增長61.4％。歸屬於上市公司股東的淨利潤0.9億元，年增長44.3％，淨利潤1.1億元，同比增長49.5％。

財報顯示，三季成本端構成保持基本穩定。營業總成本20.67億元，年增68.2％，主要是一般營業成本隨收入上升和職工薪酬持續上升導致。

值得一提的是，訊飛的研發收入從管理收入中分離出來。科大訊飛第三季投入研發總計2.5億元，佔總收入的12.2％，比上年同期投入增加57.1％。年初至今總共投入研發7億元，佔總收入13.2％。

財報還表示，當前正值人工智慧產業爆發的關鍵窗口期，公司持續加大人工智慧相關領域的研發投入、生態體系構建的投入以及在教育、政法、醫療、智慧城市等重點領域的市場佈局投入。

報導指出，在積極投入研發的同時，科大訊飛員工數量持續擴張，同時總體員工品質也在不斷提升。2016年，科大訊飛員工數量從2,982人增長到了5,940人，增長了近2倍。2017年年報顯示，員工數量突破8,600人。兩年內增長的員工中，技術人員是主要部分，佔比65.9％，銷售人員佔比15.98％，員工品質呈上升趨勢。員工數量的增長提高了公司的人才優勢，同時也抬高了經營成本。

(工商 )