超吸睛！中市府員工與校園大使喜當花博宣傳主角

2018年10月24日 17:06 中時 盧金足

台中市府活力十足的員工與花博校園大使，由知名攝影師掌鏡，在花博三大園區拍下花博美景。（圖／台中市府提供）

台中花博開幕倒數，台中市政府全力籌備多年，將向世界呈現台中、台灣的美麗，背後默默付出的市府團隊也是花博的無名英雄之一。市府新聞局號召市府員工，前往后里、外埔、豐原三大園區的亮點建設拍攝宣傳照，藉由年輕人的活力與創意，帶領大家認識花博，看見花博的多采多姿。

市府新聞局發起拍片構想，不到一天的時間，就獲得9名來自市府各局處的同仁熱情響應，再加上3名花博校園大使，在花博三大園區拍攝，並邀請小島攝影師李恩典及陳楚文、艾肯影像工房攝影師蕭濬暉(阿肯)、逆光映像婚紗事務所攝影總監陳冬天等攝影團隊拍攝。

新聞局表示，包括來自經濟發展局的張惠鈞、都市發展局林建邦、水利局李善詠、社會局陳亭羽、新聞局羅君瑛、警察局第二分局育才派出所周瑜、消防局第一救災救護大隊潭子分隊許文仲、第三救災救護大隊烏日分隊李熙軍、台中市養護工程處第一工程隊詹庭武，以及花博校園大使-台科大電機工程所碩二孫子涵、中台科大護理系四年級黃郁雯、旭光高中三年級林葦萍，共12人。

外貌年輕、陽光的許文仲，看不出已經有10年公務經驗，他於103年調任消防局第一救災救護大隊潭子分隊服務，任職至今已拯救許多寶貴生命。對於參與拍攝，他表示，很高興能宣傳台中花博，邀請大家一起來看花博，欣賞台中的美。

八年級生的周瑜清新柔美，任職於警察局第二分局育才派出所，擔任警察1年半，讓她體會到警察是相當費心力的工作，每天都會面臨不同挑戰，還要適應日夜顛倒、作息不正常的生活，儘管如此，卻能從中獲得不一樣的成就感。周瑜希望大家一起來參觀花博，放鬆心靈，愛上台中。

服務於都市發展局的陽光型男林建邦，是中興大學景觀碩士，曾於美國磕州洲際大學留學期間，從美中公路旅行至美西、華盛頓，也曾任職於種子公司駐泰國、印度及中國等東南亞國家亞洲特助，目前在都市發展局承辦綠空鐵道1908、綠空鐵道軸線計畫等案。他說很榮幸參與花博宣傳活動，邀請大家一起來看花博。

擁有一雙明亮大眼的陳亭羽，笑起來甜美可人，身為台北人的她，喜歡台中的人情味，選擇留在台中工作。

陳亭羽105年於東區區公所服務，106年進入社會局服務至今，她說，從工作中感受到社會上真的有許多需要幫助的弱勢族群，希望政府資源可以幫助到更多需要的人；此外，她也希望透過參與這次的拍攝宣傳活動，邀請更多民眾前來參觀花博。

目前在經濟發展局服務的張惠鈞說，她喜歡為市民服務的感覺，能夠解決民眾各種疑難雜症，讓人充滿成就感；花博是屬於台灣的大活動，讓人興奮不已，她迫不及待想讓好友們一起聆聽花開的聲音！

在水利局服務的李善詠以正面積極的心態為民服務，他期望讓大家看見更好的台中，邀請大家11月一定要來花博玩。

李熙軍服務於消防局第三救災救護大隊烏日分隊，他很喜歡自己的工作，每次勤務完成後，得到當事人或家屬的一聲感謝，就是最大的成就感；目前主要業務為辦理文心路沿線人行道拓寬及路平專案的養護工程處第一工程隊的詹庭武表示，很高興參與此次拍攝，也期望市府重大建設能讓市民滿意。

在新聞局服務的羅君瑛表示，她承辦過中台灣電影中心、影視基地及台中電競節等活動，期待能為家鄉台中帶來更多美好的改變，參與花博盛事是一生都值得提起的事情，期盼大家都能喜歡市府用心規畫的花博。

花博校園大使孫子涵、黃郁雯、林葦萍也說，很高興能擔任校園大使參與台中花博，希望讓大家發現台灣花卉的美，讓世界看見台灣。

(中時 )