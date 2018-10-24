普悠瑪司機心情低落　院方代轉總統慰問金

2018年10月24日 15:29 中時 張穎齊

行政院長賴清德結束新馬站視察後，今（24）中午前往羅東聖母醫院、博愛醫院探視。（張穎齊攝）

普悠瑪21日出軌翻覆，造成18死、逾百傷的憾事，駕駛尤振仲也因此胸骨挫傷、頭部撕裂傷，但台鐵舉行記者會，矛頭竟將責任全指向給尤男，尤連日心情低落，甚至婉拒蔡英文總統的探視，一度呈現完全自我封閉的狀態。羅東聖母醫院表示，尤一直有家人的陪伴，另外院方也將總統代轉的1萬2000元慰問金交給尤。

有媒體報導，尤男不僅婉拒總統探視，甚至連家人都不見，不過院方對此澄清，尤男一直都有兒子及女兒的陪伴，醫護人員進病房時，尤雖然閉目養神，但在換完藥後會說「謝謝」，但神情疲憊，除了家人及醫護人員外，拒絕外界探訪。

院方表示，社區醫療副院長郭約瑟今（24）日上午有和尤男進行談話，並將蔡總統的1萬2000元慰問金轉交給尤，尤也請院方向總統的關懷表達感謝。

另外，行政院長賴清德也在中午前往羅東聖母醫院及博愛醫院探視加護病房的病患，且再度被問到尤男的問題，賴表示，他沒有去探視尤男，因為尤住在普通病房，身體狀況穩定，他只有去加護病房探視有生命危險的病人，但對於普通房病人，他也有請院方妥善照顧；至於尤情緒低落，賴說，這需要心理師等人的醫療協助。

針對有人質疑台鐵將責任全推給司機，還說尤沒有通報就關閉ATP（列車自動保護系統），賴清德重申，該負責任的一定要負起責任，若是無辜的，也不會受到冤枉，司機可以做他的主張，台鐵也可做自己的說明，若有法律責任尤檢方調查，行政責任交給行政院調查小組處理。

「不會因為誰先說什麼話，就以誰為準！」賴清德強調，政府一定會根據所有的證據，來做最後的決定。

(中時 )