週刊爆眷宅社遭掏空上億？眷宅社批「假新聞」提告誹謗

眷宅社主任魏文鵬(左)、總經理林耀宗(中)、律師楊舜麟(右)24日到台北地檢署控告週刊誹謗。(陳志賢攝)

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「國軍軍眷住宅公用合作社」不滿週刊今爆料眷宅社總經理林耀宗與廠商簽訂「高投資、低獲利」不合理合約，眷宅社遭掏空上億元，眷宅社認為週刊報導不實，是「假新聞」。眷宅社總經理林耀宗、主任魏文鵬偕同律師楊舜麟今天下午，前往台北地檢署控告週刊社長裴偉、總編輯廖志成、撰文記者涉嫌加重誹謗，並提附帶民事賠償。

週刊今以「軍眷合作社爆掏空逾億元，檢追高官包庇」、「跟他借錢真容易，墳墓電塔三胎爛地也能貸上億」報導「國軍軍眷住宅公用合作社」遭掏空上億元、總經理林耀宗與廠商簽訂高投資低獲利的不合理合約，眷宅社駁斥該報導渲染誇大，內容不實。

律師楊舜麟表示，林耀宗只是眷宅社總經理，對於開發案只能透過承辦單位研討後，提供理事會討論議決，並非林一人即可拍板定案或簽約執行。

眷宅社指出，週刊報導所提及的相關社員住宅合作開發工程營建管理合作案，均經社內承辦單位彙整相關資料，進行財務分析及風險評估，並委請外部律師與鑑價公司為合約擬定與標的鑑價，而眷宅社依法設有理事會，相關工程營建管理合作案均需經眷宅社理事會討論、議決後，才能執行。

另外，報導指稱的「林口國璽雅居建案」土地的購入，是在林耀宗擔任總經理之前，即2014年11月間經第19屆理事會決議通過，並由理事主席代表簽約，根本與林耀宗無關，絕無資產掏空情事。

眷宅社表示，週刊不加查證，甘願淪為有心不實爆料的工具，配合製造假新聞，還不敢具名寫出撰文記者的姓名，希望提告可以還原事實真相，維護眷宅社名譽，保障社員權益。

(中時 )

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