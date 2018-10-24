選戰倒數 國民黨青年部主任翁紹輝：返鄉投票 我們責無旁貸

翁紹輝提供

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中時電子報
綜合報導

2016年，很多人天真的認為，手中的抉擇將會改變國家的未來，然而事實卻是今天的台灣面臨更加嚴峻的挑戰。面對年底選舉將近，國民黨青年部主任翁紹輝就細數過去兩年來民進黨選前承諾與實際施政的落差。

翁紹輝表示，過去民進黨似乎與勞工持一致立場，並將國民黨視為勞權低落的罪魁禍首，蔡英文「勞工是心中最軟的一塊」一席話，在就任之初，不知贏得多少的讚聲，但事實卻是黨意凌駕民意的勞基惡法，和對民眾吶喊的視若無睹。而過去民進黨不斷諷刺國民黨利用統計數據證明執政績效，根本不知民間疾苦，然而行政院院長賴清德口中的平均薪資五萬，對於當前多數的青年而言，才是辛勞之餘也重未想過的數字。這兩年，城鄉差距逐漸擴大，偏鄉地區的就業機會稀少，薪資匱乏，回家，也成為在都市打拼的年輕人對爸媽永遠無法給予的承諾。蔡英文過去多次在公開場合對同性婚姻平權的支持和主張，也在執政之時，被無限推遲及避而不談。而過去民進黨曾言台灣絕不會缺電的謊言，也在新增燃煤電廠的提案，和重啟核二後，被一一戳破。就連一再提倡的大學自治、民主價值，也在管中閔當選台大校長之際，他們的真實意圖才原形畢露。唯一兌現的承諾大概就是黨產會和促轉會確實認真履行職務，積極打擊競爭對手，自詡東廠而無羞愧之感。

翁紹輝表示，短短兩年間，政府無數的謊言遮蔽了青年對於未來的期待，和對這塊土地的信心，其實青年要的就是一個友善的政治環境，一個對民眾能夠誠實以對的政府。相信這一次年輕人不會再做出後悔的選擇。翁紹輝最後也呼籲，返鄉投票，改變將不再是空談。

(中時電子報)

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