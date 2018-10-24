日本大山高校到訪　瑞工總動員喜扮外交尖兵

2018年10月24日 15:36 中時 張穎齊

瑞芳高工校長接待日本東京都立大山高校的師生200位。（瑞芳高工提供）

台灣東北角的「水金九」地區，一直以來都是日籍旅客來台觀光的重要首選，而「金瓜石」更因日治時代「田中組」的經營金銅採礦事業，更保有濃烈的日式情懷與氛圍，瑞芳高工更因地利之便以及創校推手「八田與一」之故，與日本大和民族有著深深的連結，年年皆有來自日本各級學校的蒞校參訪。

為深化教育交流活動以增加全校師生的國際視野，瑞芳高工於今（24）日上午接待了來自日本東京都立大山高校的200位師生，活動當天為了讓兩國師生激發起校園文化的衝擊，雙方以社團特色：心鼓坊、管樂及柔道、熱舞較勁建立互訪的契機。

瑞芳高工表示，交流活動的特色著重學生間的互動，2校經過數月的電子郵件往返，2校師長以媒合配對學伴的方式一對一的相互學習，藉由配對入班觀課並加入瑞芳高工特色實作課程，讓日本學生能深刻體會台灣技職教育的深刻內涵，最後並以製作體驗在地特色「小天燈」及兩校師生一起共餐增進兩校師生情感友誼，為今年國際交流活動劃下完美的句點。

瑞芳高工應外二周廷陞同學表示，學校規畫此次的日本國際交流活動，讓原本對日本文化一知半解的他，藉由與年紀相仿的日本友人互動深刻的體驗到了日本文化實事求是的拘謹及堅持；為了接待日本學伴，自己也下足了功夫，了解日人的待客禮儀、學習簡易的日文溝通；心情的轉折也由焦躁不安到收獲滿滿。

瑞芳高工校長顏龍源表示，學生的學習不能只侷限在課堂上的知識，需由不同的文化互動體驗中，學習到不同民族的文化長處以增加國際視野，透過這次聯誼活動，兩校之間的友誼不但更加穩固，老師與同學們也都學到了一門真真實實的外交禮儀課程。

(中時 )