全球金融科技100強榜單 前十名大陸占4席！

友善列印
工商
賴瑩綺

安侯建業（KPMG）聯合澳洲知名金融科技風投機構 H2Ventures 在雪梨當地時間23日聯合發布2018全球金融科技100強榜單，來自中國的新金融獨角獸成為榜單的亮點，在TOP10中佔據4席，其中，互聯網巨頭阿里巴巴關聯企業螞蟻金服位列榜首，電商企業京東金融位居第2，另一互聯網巨頭百度旗下度小滿金融也排名第4，陸金所位列榜單第十名。

在整個榜單中，來自中國的金融科技公司表現突出，50強榜單中有9家中國公司入選，除了上述提到的螞蟻金服、京東金融、度小滿、陸金所之外，入選的還有平安集團旗下的金融一賬通（第11位）、51信用卡（第12位）、WeLab（第23位）、點融網（第27位）、眾安保險（第36位）。而在新興50強榜單中，也有來自中國的老虎證券和微眾銀行位列其中。

該榜單是包含全球50強榜和全球新興50强兩個榜單，前者基於創新能力、資金籌集、企業規模和影響範圍為標准進行排名。後者是處於創新技術前沿、並致力追求全新業務模式的新興公司。

發布方表示，榜單是評選全球相關企業，主要評選標準有5個：年平均融資額、近期融資額、地理多樣性、行業多樣性、未知因素：產品、服務和商業模式創新的程度（僅適於出現在新興名單上的公司）。

(工商 )

科大訊飛第3季營收創新高 年增逾… 吉利汽車集團與戴姆勒組建高端專…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。