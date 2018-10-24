全球金融科技100強榜單 前十名大陸占4席！

2018年10月24日 15:38 工商 賴瑩綺

安侯建業（KPMG）聯合澳洲知名金融科技風投機構 H2Ventures 在雪梨當地時間23日聯合發布2018全球金融科技100強榜單，來自中國的新金融獨角獸成為榜單的亮點，在TOP10中佔據4席，其中，互聯網巨頭阿里巴巴關聯企業螞蟻金服位列榜首，電商企業京東金融位居第2，另一互聯網巨頭百度旗下度小滿金融也排名第4，陸金所位列榜單第十名。

在整個榜單中，來自中國的金融科技公司表現突出，50強榜單中有9家中國公司入選，除了上述提到的螞蟻金服、京東金融、度小滿、陸金所之外，入選的還有平安集團旗下的金融一賬通（第11位）、51信用卡（第12位）、WeLab（第23位）、點融網（第27位）、眾安保險（第36位）。而在新興50強榜單中，也有來自中國的老虎證券和微眾銀行位列其中。

該榜單是包含全球50強榜和全球新興50强兩個榜單，前者基於創新能力、資金籌集、企業規模和影響範圍為標准進行排名。後者是處於創新技術前沿、並致力追求全新業務模式的新興公司。

發布方表示，榜單是評選全球相關企業，主要評選標準有5個：年平均融資額、近期融資額、地理多樣性、行業多樣性、未知因素：產品、服務和商業模式創新的程度（僅適於出現在新興名單上的公司）。

(工商 )