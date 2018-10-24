搶攻國際客 Taipei Fun Pass推主題遊程電子票券

2018年10月24日 15:36 中時 譚宇哲

新北市Taipei Fun Pass（北北基好玩卡）推出「黃金山城 （九份、金瓜石、水湳洞）」、「天燈之鄉平溪」與「自然茶鄉坪林」3大新北最夯遊程票券。（譚宇哲攝）

新北市Taipei Fun Pass（北北基好玩卡）爭取國際旅遊預訂平台上架，推出「黃金山城 （九份、金瓜石、水湳洞）」、「天燈之鄉平溪」與「自然茶鄉坪林」3大新北最夯遊程票券，國內外遊客只要線上預訂，就可享受5種品味體驗、16間在地特色店家及風味餐食優惠。

新北市觀光旅遊局24日舉辦「Taipei Fun Pass 新北最夯遊程上架國際旅遊預定平台搶攻全球遊客」記者會，邀請今年甫獲得金鐘獎最佳女配角獎的楊小黎擔任主持人，現場以旅跑慢走為主題，介紹黃金山城、平溪、坪林3大主題遊程。

新北市觀光旅遊局表示，Taipei Fun Pass鼓勵亞洲自由行旅客到新北市品位在地茶文化，搭配3大主題遊程推出5種品味體驗券，共串聯16家在地特色店家及風味餐食，即日起透過國際旅遊預訂平台線上預訂，可享有VIP快速通關、中英日韓導覽、購茶品小物享有最多7折等好康。

國際旅遊預訂平台KKday經理陳鈞暘表示，KKday成立4年來致力推廣在地由呈給國際旅客，以九份茶旅為例，目前主要線上訂單來自日本約95％，其他包含香港、馬來西亞、越南等，今年除了日本，希望透過Taipei FunPass進一步擴大亞洲與全球市場。

(中時 )