搶攻國際客 Taipei Fun Pass推主題遊程電子票券

甫獲得金鐘獎最佳女配角獎的楊小黎擔任主持人，現場以旅跑慢走為主題，介紹黃金山城、平溪、坪林3大主題遊程。（譚宇哲攝）

友善列印
中時
新北市Taipei Fun Pass（北北基好玩卡）推出「黃金山城 （九份、金瓜石、水湳洞）」、「天燈之鄉平溪」與「自然茶鄉坪林」3大新北最夯遊程票券。（譚宇哲攝）

新北市Taipei Fun Pass（北北基好玩卡）爭取國際旅遊預訂平台上架，推出「黃金山城 （九份、金瓜石、水湳洞）」、「天燈之鄉平溪」與「自然茶鄉坪林」3大新北最夯遊程票券，國內外遊客只要線上預訂，就可享受5種品味體驗、16間在地特色店家及風味餐食優惠。

新北市觀光旅遊局24日舉辦「Taipei Fun Pass 新北最夯遊程上架國際旅遊預定平台搶攻全球遊客」記者會，邀請今年甫獲得金鐘獎最佳女配角獎的楊小黎擔任主持人，現場以旅跑慢走為主題，介紹黃金山城、平溪、坪林3大主題遊程。

新北市觀光旅遊局表示，Taipei Fun Pass鼓勵亞洲自由行旅客到新北市品位在地茶文化，搭配3大主題遊程推出5種品味體驗券，共串聯16家在地特色店家及風味餐食，即日起透過國際旅遊預訂平台線上預訂，可享有VIP快速通關、中英日韓導覽、購茶品小物享有最多7折等好康。

國際旅遊預訂平台KKday經理陳鈞暘表示，KKday成立4年來致力推廣在地由呈給國際旅客，以九份茶旅為例，目前主要線上訂單來自日本約95％，其他包含香港、馬來西亞、越南等，今年除了日本，希望透過Taipei FunPass進一步擴大亞洲與全球市場。

(中時 )

日本大山高校到訪　瑞工總動員喜… 新屋加裝制震器貴這麼多！買到KY…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。