基隆平浪橋潮間帶成千魚群暴斃 疑被毒死

2018年10月24日 15:43 中時 李怡萱

基隆長潭里平浪橋下方潮間帶出現大量魚苗群暴斃。（李怡萱翻攝）

基隆長潭里平浪橋下方潮間帶出現大量魚苗群暴斃。（李怡萱翻攝）

基隆長潭里平浪橋下方潮間帶出現大量魚苗群暴斃，民眾通報海巡單位後，基隆市政府、環保局、海洋大學及海科館人員都前往現場進行採樣及水質檢測作業，化驗結果溶氧量及pH值無明顯異常，但不排除有人抓海蟲用藥過量，導致魚體被毒死，相關單位已調監視器追查。

日前有網友在「基隆人大小事」臉書社群貼文，貼出多張現場大批死魚的驚悚照片，不僅分布在潮間帶密密麻麻，有些魚死在岸上沒水的地方，有些則陳屍在海裡，不少民眾看到都認為非常誇張，直呼「海邊很少會有魚群集體死亡！」

市府產發處指出，暴斃死亡的魚群分布在保育區內外都有，大部分以豆仔魚和大鱗梭仔魚為主，還有零星其他魚種，其中有19種魚類、4種蟹類及1種槍蝦，斃死水產生物合計約7,290隻，其中保育區內採樣約104隻，非保育區有7186隻。

市政府呼籲民眾，根據漁業法第48條明定不得使用電、毒、炸等方式進行採捕水產動植物，只要被查獲，將依同法第六十條第一項規定移送基隆市地檢署，並處一年以上五年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣十五萬元以下罰金。

(中時 )