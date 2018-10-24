以核養綠公投敗部復活 丁守中：陳英鈐下台負責

2018年10月24日 15:37 中時電子報 綜合報導

以核養綠公投敗部復活，引發各界關注。先前曾聯署提案的國民黨台北市長候選人丁守中今天表示，恭喜原提案人黃士修與許多堅持理念的青年朋友們努力，加上司法單位的堅持與把關，迫使中選會必須依法受理補件。他也痛批，中選會先前杯葛打壓，如今證明根本是自傷公信力，東廠、鳥籠招牌如影隨形，中選會主委陳英鈐應下台負責。

他也強調，失去公信力的選務機關絕對是國家災難。更別提年底大選在即，社會各界已經普遍擔憂執政黨是否有奧步出爐，中選會到時候是不是又要來個「東廠神助攻」？既然對辦理選舉的中立性、公正性都這麼遭人質疑，是時候陳英鈐效法促轉會主委黃煌雄請辭下台，保存中央選委會最後一絲尊嚴吧！

丁守中今天在臉書PO文做了以上表示。他質疑，公投提案當然以通過為原則、不通過為例外，這根本是政治學的ABC。但這一路走來，中選會配合民進黨，使盡杯葛、抹黑、打壓手段，耗費大量社會成本，最後結果卻是重傷中選會公信力。

他也批評，中選會自居公投上位指導機關，動輒對公民提案提出各類政治干預，釋放訊息，炒作陰謀論，干擾公投提案，說拒收就只能拒收，自行判定不合規定就不合規定，自居太上皇，完全忘了自己工作只是簡單地輔導協助公投成案。

(中時電子報)