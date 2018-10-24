花大錢買假貨哭了！台灣豪宅加裝KYB制震器房價貴1成

2018年10月24日 15:43 中時電子報 陳儷方

日本KYB造假數據的制震器，只外銷到台灣，內政部正在清查中鏢的民間建築物，預計本週五公布名單。房仲業者表示，號稱加裝制震器的新房子，每坪售價加碼5％至10％，台北買家不太在乎是否加裝制震器，但曾在921地震中受災嚴重的地區，買家都很放心上。

住商不動產企研室經理徐佳馨說，建商打著KYB及晴空塔的招牌，房價最多可以加1成，每坪售價100萬元，就變成110萬元，總價8000萬的房子，售價變成8800萬，硬是多付800萬元為房子加裝制震器。

徐佳馨說，台北8000萬元以上的豪宅通常就會加裝制震器，億元以上豪宅幾乎都加，只不過，豪宅買家並不在乎有沒有加裝制震器，所以建商以加裝制震器做為號召的效果沒有想像中那麼大。

但是台中、南投等地的房子，如果號稱加裝了制震器，會好賣許多，因為這些地方在921地震中，都曾經受創嚴重，對於房屋的耐震度要求，都覺得加愈多愈好。

國內建築物採用的制震器，國產及進口的都有，採用國產制震器的比例不算低，現在日本KYB制震器的數據造假，消費者是否可以索賠？房仲業者並不樂觀，主要是因為個別價格減損的認定，還要透過法院訴訟，如果屋主不滿，倒是建議向公平會檢舉，就讓主管機關裁罰，出一口怨氣。

(中時電子報)