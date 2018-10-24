中市國際身障日宣導園遊會 27日熱情登場

台中市國際身障日宣導園遊會，27日市府前廣場登場。（盧金足翻攝）

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集聚不一樣，成就大力量！台中市社會局長呂建德表揚今年度身障者攝影、海報、歌唱比賽得獎人。（盧金足翻攝）

響應「國際身心障礙者日」，台中市政府社會局將於27日於台灣大道市政大樓前廣場舉辦國際身心障礙者日宣導園遊會，24日舉辦宣傳記者會並表揚今年度身障者攝影、海報、歌唱比賽得獎人、績優復康巴士服務人員及復康巴士捐贈者。社會局局長呂建德表示，「集聚不一樣，成就大力量」，歡迎民眾參加國際身心障礙者日宣導園遊會，感受身障朋友的活力與熱情。

響應「國際身心障礙者日」，邀請民眾參與27日將於台灣大道市政大樓前廣場舉辦的國際身心障礙者日宣導園遊會，呂建德也藉此感謝今年度捐贈復康巴士的善心人士與團體，對於改善身心障礙者交通問題有相當大的幫助。

呂建德指出，今年市府受贈14輛復康巴士，捐贈者包括公司行號、非營利機構及熱心公益市民，非常感謝市民朋友對於台中市身心障礙者的支持，願意在自己有能力的時候回饋社會，並讓資源造福更多人，使社會福利永續經營；也感謝復康巴士績優服務人員，提供優質交通服務，支持身心障礙者走出家門，參與社會。

社會局表示，今日表揚每日站在服務第一線的復康巴士司機，服務於第一區的林坤德雖中年再就業，但任職7年來秉持細心、耐心的服務精神，與身障朋友相處如同一家人，讓駕駛服務更升級更有溫度。

社會局指出，27日宣導園遊會將有身心障礙社團設攤及才藝表演，參加現場闖關活動除了能獲得限量的50元消費券外，還能參加摸彩活動，有機會將液晶電視、華碩平板電腦等大獎帶回家，邀請民眾一同參與。

(中時 )

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