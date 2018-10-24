普悠瑪司機被黑了？ 鐵道迷心寒：台鐵沒救了

2018年10月24日 15:51 中時電子報 戴安瑋

一鐵道迷在臉書《台鐵家族》po文。翻攝《台鐵家族》

1021普悠瑪列車出軌翻車，是因司機員關掉ATP並超速過關？台鐵局副局長杜微今召開記者會突表示，司機員關閉ATP時沒有通報調度員，還超速過彎，暗示此是人為疏失。對此，鐵道迷表示，「跟司機說法有差欸，難道司機要背黑鍋了?」。

一鐵道迷在臉書《台鐵家族》po文做了以上表示。他說，「台鐵副局長表示經調查無線電紀錄，未發現司機通知調度員關閉ATP，跟司機說法有差欸，難道司機要背黑鍋了?」

網友紛留言表示，「是全要推給司機員了嗎？調度員是皇親國戚動不得嗎？」、「不是皇親國戚也要推卸責任，不然大家就認為台鐵自以前就對於對人民生命罔顧」、「絕口不提系統問題，你看看你們台鐵局」、「承認調度員回報，懲處層級會更高！刑事、民事一併會追到所以斷尾求生」。

另有網友說，「這種態度令人心寒」、「沒救了，臺鐵沒救了」、「全部都想逃避責任」、「希望司機看到這個不要是壓垮他的最後一根稻草」、「往後台鐵司機員要自保就是要做通話錄音，且上傳雲端，但記得交待家人雲端帳號及密碼，以便真有事可以做為證據」。

不過，也有網友有不同看法，他們說，「有些人覺得司機很可憐要背黑鍋，所以要幫他討公道，那你有沒有想過如果真相真的是司機的錯，那些枉死的人更可憐」、「我想台鐵高層應該有所本，才敢對外說明原因，不然發佈假消息要關3天喔！」。

(中時電子報)