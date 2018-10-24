普悠瑪司機被黑了？ 鐵道迷心寒：台鐵沒救了

台鐵普悠瑪自強號列車21日翻車出軌，共造成18死、210傷，台鐵局將事故主因歸咎於司機員關閉ATP以及超速行駛，顯示是人為疏失。

友善列印
中時電子報
一鐵道迷在臉書《台鐵家族》po文。翻攝《台鐵家族》

1021普悠瑪列車出軌翻車，是因司機員關掉ATP並超速過關？台鐵局副局長杜微今召開記者會突表示，司機員關閉ATP時沒有通報調度員，還超速過彎，暗示此是人為疏失。對此，鐵道迷表示，「跟司機說法有差欸，難道司機要背黑鍋了?」。

一鐵道迷在臉書《台鐵家族》po文做了以上表示。他說，「台鐵副局長表示經調查無線電紀錄，未發現司機通知調度員關閉ATP，跟司機說法有差欸，難道司機要背黑鍋了?」

網友紛留言表示，「是全要推給司機員了嗎？調度員是皇親國戚動不得嗎？」、「不是皇親國戚也要推卸責任，不然大家就認為台鐵自以前就對於對人民生命罔顧」、「絕口不提系統問題，你看看你們台鐵局」、「承認調度員回報，懲處層級會更高！刑事、民事一併會追到所以斷尾求生」。

另有網友說，「這種態度令人心寒」、「沒救了，臺鐵沒救了」、「全部都想逃避責任」、「希望司機看到這個不要是壓垮他的最後一根稻草」、「往後台鐵司機員要自保就是要做通話錄音，且上傳雲端，但記得交待家人雲端帳號及密碼，以便真有事可以做為證據」。

不過，也有網友有不同看法，他們說，「有些人覺得司機很可憐要背黑鍋，所以要幫他討公道，那你有沒有想過如果真相真的是司機的錯，那些枉死的人更可憐」、「我想台鐵高層應該有所本，才敢對外說明原因，不然發佈假消息要關3天喔！」。

(中時電子報)

文章來源：台鐵家族臉書

台鐵：上車檢修 駕駛員只通報空調故障
台鐵：通聯紀錄顯示 司機員關閉ATP未通報調度員
漏洞！台鐵ATP皆有遠端監控 唯獨普悠瑪沒裝

宗教結合藝術 太初玄清宮舉辦藝… 罹癌半年又復發 個案管理師助她…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。